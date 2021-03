Hace poco nos enteramos de una excelente noticia. Devotion, el juego que desapareció hace tiempo de las tiendas por culpa de un «problema» con China, está disponible de nuevo. Pero esa no es la única sorpresa que le tenemos esta semana a los seguidores del estudio taiwanés Red Candle Games, pues ya podemos dar una mirada a su nuevo juego.

La verdad es que es una mirada muy corta. Es un video de solo 12 segundos y ni siquiera nos dice cuál es su nombre. Está etiquetado como «trabajo en progreso». Sin embargo, esto es suficiente para permitirnos especular un poco.

Lo primero que podemos notar es que el nuevo juego de Red Candle Games se aleja visualmente del estilo de Detention y Devotion. Luce mucho más caricaturizado y animado. Podemos ver a los personajes preparándose para un combate, lo cual resulta especialmente interesante ya que este es un elemento ausente de sus anteriores títulos.

Pero no sería un título de este estudio si no tuviera fuertes elementos culturales y podemos verlos claramente en este video. No solo se notan en la vestimenta de el o la protagonista, sino en que usa como un arma una hoja de papel similar a las presentes en diferentes culturas asiáticas para alejar o sellar a los malos espíritus.

No sabemos mucho más sobre este título, pero ya estamos interesados en jugarlo.

Fuente: canal oficial de Red Candle Games