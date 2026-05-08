Hay un nuevo juego de The Backrooms y va a salir poco antes de la película

La verdad es que juegos basados en los Backrooms abundan, sobre todo ahora que se acerca la película. Todos quieren sacar una tajada del popular concepto de terror análogo en el que podemos salir accidentalmente de la realidad y quedarnos atrapados en una dimensión laberíntica de pasillos similares extrañamente parecidos a los de una oficina abandonada, pero la gran mayoría son de muy baja calidad. Ese no será el caso del juego que les voy a presentar.

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El desarrollador de juegos independientes de terror Puppet Combo —creador de títulos de culto como Murder House, Nun Massacre y The Glass Staircase— anunció el lanzamiento de su propio juego de The Backrooms para consolas y podemos ver su tráiler a continuación

Puppet Combo ya había anunciado en 2019 que estaba trabajando en un título inspirado en los Backrooms, pero fue aplazado y pensamos que había sido cancelado.

La descripción oficial del juego dice que esta es «una aventura de horror en la que exploramos el espacio liminal mientras interactuamos con personajes extraños. Encontraremos cosas inesperadas mientras entramos en espacios imposibles y veremos cosas que no deberíamos haber visto». También sabemos que controlaremos a un personaje llamado Terrence.

Como pueden ver, este título no se alejará de la apariencia tradicional de los Backrooms, pero el filtro «VHS» de grabación del siglo pasado que caracteriza los juegos de este desarrollador les da algo de personalidad especial a estos pasillos, incluso a pesar de no ser el primer juego que combina estas ideas.

El juego de The Backrooms desarrollado por Puppet Combo saldrá a la venta el jueves 14 de mayo de 2026, solo dos semanas antes del estreno de la película en cines. Saldrá para PS5, Nintendo Switch y Xbox Series X|S, pero curiosamente no se menciona nada de la versión para PC.

Aunque hay algunos juegos de Puppet Combo en Steam y otros en itch.io, la forma segura de conseguir todos los juegos de este desarrollador en PC es suscribíendose a su Patreon. Aún así, no encontramos información sobre la llegada del juego a computadoras. Que extraño.