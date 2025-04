Nuevo manga de Nine Sols cuenta la historia de Lear y sirve como precuela del juego

En 2024, el estudio taiwanés responsable de excelentes juegos de terror como Detention y Devotion nos sorprendió con un trabajo que parecía ajeno a su estilo, pero que resultó ser una obra de arte. Nine Sols es un excelente juegos de acción 2D al estilo ‘metroidvania’ que se destaca por su gran jugabilidad basada en contraataques y un intrigante universo lleno de historia. Aquellos que quedamos atrapados por su ‘lore’ finalmente podemos conocer más del pasado de Penglai y los solarianos gracias a Nine Sols: el camino de Lear, un nuevo manga oficial que cuenta la historia de uno de los personajes secundarios más misteriosos e importantes del juego.

Este manga fue creado en colaboración con Mojoin y el artista Yang Chi-Cheng. Lo mejor de todo es que podemos leerlo completamente gratis en línea. Al momento de publicar esta nota solo ha sido lanzado el primer capítulo y pueden encontrarlo en inglés siguiendo este enlace. Tristemente no se encuentra disponible en español.

El manga Nine Sols: el camino de Lear se desarrolla durante la Era Turbulenta de Penglai. El Reino de Jie, bajo el mando de Jietong, ha construido una poderosa arma llamada la Esfera Haotiana con la ayuda de dos científicos que no sabían que su trabajo iba a ser utilizado para la guerra. El hijo de esos dos científicos es Lear, que los jugadores de Nine Sols conocen como una importante figura del pasado de los Fangshi. Si quieren conocer más sobre el complejo ‘lore’ del juego, los invitamos a leer nuestro análisis de este.

Este no es el primer manga basado en el juego que ha sacado Red Candle Games. Cuando fue lanzado, sacaron capítulo a capítulo un tomo llamado Shan-Hai Archive -restored file no.0425 que cuenta la historia de uno de los personajes secundarios del juego: la computadora Shan-Hai 9000.

