Nuevo mapa, armas, skins y novedades de la temporada 2 de Fortnite Capítulo 7: Duelo final

La espera fue larga por culpa de los aplazamientos, pero la nueva temporada de batalla campal y cero construcción finalmente está aquí. Vamos a conocer qué hay de nuevo (viejo) en Fortnite Capítulo 7 Temporada 2: cómo cambió el mapa, cuáles son las nuevas armas y objetos, qué skins tiene el nuevo pase de batalla y cómo funciona el sistema de rivales que va a definir esta temporada llamada ‘Duelo final’. Lo malo es que con estos cambios también llegó el aumento de precio de las Monedas V que tiene a muchos jugadores disgustados. Algunos están boicoteando el juego prometiendo no volver a comprar nada, mientras que otros dicen que no van a volver a jugar.

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El nuevo contenido está disponible desde la mañana del jueves 19 de marzo de 2026. Pueden conocer algunas de las novedades viendo el siguiente tráiler en español.

Nuevo mapa

Empecemos viendo cómo cambió el mapa en la temporada 2 de Fortnite Capítulo 7. Las nuevas ubicaciones son:

Fortaleza Fría

Costa Calamar

Territorio Tenebroso

Nuevo Santuario

Pueden ver dónde están localizadas en la siguiente imagen.

Nuevas armas y objetos

Las nuevas armas de la temporada son las siguientes (nombres por confirmar):

Rifle de tirador designado Vector 7 – Rifle con mira para tiros con alta precisión a distancia

– Rifle con mira para tiros con alta precisión a distancia Escopeta de recarga caótica – Escopeta de un solo tiro que se recarga sola cuando no está equipada.

– Escopeta de un solo tiro que se recarga sola cuando no está equipada. Dinamita rebotadora – Dinamita que causa una explosión con cada rebote

– Dinamita que causa una explosión con cada rebote Granada de impulso – Aumenta la velocidad de movimiento y disparo de todos los que toca la explosión.

– Aumenta la velocidad de movimiento y disparo de todos los que toca la explosión. Extensor de tirolesa – Crea una tirolesa entre el punto en que está el jugador y el punto de impacto.

– Crea una tirolesa entre el punto en que está el jugador y el punto de impacto. Desbloqueadas en Duelo Final : Guanteletes del Rey de Hielo – Dispara proyectiles de Hielo y pueden crear tormentas alrededor. Se obtienen al derrotar al Rey de Hielo en su Fortaleza Ridle de Grietas de La Fundación – Crea una grieta en el punto de impacto Cañon de Los Siete – Dispara balas explosivas tras cargar. Guantes de poder de Los Siete – Permiten arrojarse con un golpe al frente o un gancho hacia arriba Pizza – Objeto curativo con efecto de bofetada

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Sistema de Duelo Final y Rivalidades

Cuando iniciamos Fortnite por primera vez durante la temporada 2 de Fortnite Capítulo 7 tendremos que escoger un equipo:

Equipo La Fundación

Equipo El Rey del Hielo

Al eliminar rivales conseguiremos puntos para el equipo y a medida que el equipo sube de nivel, desbloqueamos nuevas armas y objetos. Al final de la temporada, los jugadores del equipo ganador que tengan el pase de batalla recibirán un atuendo adicional: El estilo ‘A prueba de Hielo’ para La Fundación o el estilo ‘Congelado’ para El Rey de Hielo.

Además, al completar las misiones semanales de Duelo Final podemos conseguir más objetos cosméticos como picos, gestos y más. Pueden revisar las misiones y el avance de los equipos en este sitio web, pero deben iniciar sesión con su cuenta de Epic Games para poder ganar las recompensas.

Pero la mecánica que va a definir esta nueva temporada es la del Rival. Encontraremos pantallas de Rivalidad por toda la isla y cuando activemos una, desafiaremos a otro jugador a un duelo. Si ganamos, obtendremos puntos para nuestro equipo, créditos de rivales para comprar ventajas, armas poderosas y Puntos de Experiencia.

Este tráiler lo explica mejor, pero tienen que ponerle los subtítulos en español.

Nuevas skins del Pase de batalla

Pueden ver los nuevos atuendos del pase en la siguiente imagen. Lo malo es que el pase ya no dará Monedas V adicionales tras el nivel 100 en la sección de Recompensas adicionales. Hay jugadores que están boicoteando Fortnite debido a esto.

La skin que desbloqueamos al adquirir el pase es la del Rey de Hielo y la de nivel 100 es la de Bugs Bunny. La otra skin destacada de la temporada es la de La Fundación, líder de Los Siete, que es interpretado por Dwayne ‘La Roca’ Johnson, que tiene un estilo y objetos de bonificación para los jugadores que adquieran el pase durante los primeros días de la semana.

Otras novedades de la temporada

Al comienzo de cada partida, un jugador será elegido para manejar el Bus de batalla .

. Si eres reiniciado en una partida, el jugador que te intentó eliminar es marcado automáticamente como rival

Un nuevo modo clasificatorio llamado Arenas llegará en la segunda semana de abril.

llegará en la segunda semana de abril. Habrán nuevas anomalías de grieta que dan rivalidades automáticas a todos los jugadores, cambian la forma de la tormenta y crean drones con botín especial.

que dan rivalidades automáticas a todos los jugadores, cambian la forma de la tormenta y crean drones con botín especial. Más adelante en la temporada, al ser eliminado en una partida, se puede pedir una revancha para emparejarse en la siguiente partida con el jugador que los eliminó convertido en rival.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.