Así funcionará el nuevo nivel del servicio por suscripción Xbox Game Pass: Starter Edition, según una filtración

Sabemos que Xbox tiene planes de renovar y reconstruir su servicio por suscripción Game Pass. Hace algunos días rebajaron el precio de su nivel más alto y comenzaron los rumores sobre la implementación de un nuevo nivel más barato y una asociación con Discord. El confiable informante billbil-kun de la publicación francesa Dealabs ya compartió un montón de información sobre esta suscripción que se llamaría Xbox Game Pass: Starter Edition (edición de inicio) y vamos a ver qué es lo que supuestamente ofrecería.

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Todo indica que el nuevo plan Xbox Game Pass: Starter Edition (edición de inicio) estaría incluido en la suscripción al servicio Discord Nitro de Discord y que sus usuarios se verían beneficiados con un acceso limitado a 50 juegos diferentes en PC, consola y dispositivos compatibles. También es casi seguro que se podra adquirir esta suscripción por separado, pero no han dado información al respecto.

Lo que si dijeron es que podría lanzarse a mas tardar a mediados de mayo de 2026.

Pero lo verdaderamente importante es que el acceso a esos 50 juegos estaría limitado a 10 horas mensuales y solamente mediante ‘streaming’. Es decir, no descargaremos los juegos sino que los jugaríamos directamente a través de internet por el servicio de Cloud. Esto nos hace creer que este nivel de Game Pass podría no estar disponible para Colombia y otras partes de Latinoamérica donde el juego a través de la nube no es tan popular ni funciona tan bien, pero ya veremos. Podríamos recibir la sorpresa de que Xbox va a abrir centros de datos en la región para soportarlo. Es altamente improbable, pero no imposible.

Lo otro que deben saber es que esta suscripción a Xbox Game Pass: Starter Edition (edición de inicio) —sea independiente o a través de Discord Nitro— no incluiría la capacidad de juego en línea a diferencia de todos los demás niveles, incluyendo el Essential.

De acuerdo a la filtración de Dealabs, los 50 juegos disponibles en este servicio serían:

Among Us

Astroneer

Batman: Arkham Knight

Celeste

Chivalry 2

Cities: Skylines – Remastered

Control

Crash Team Racing Nitro-Fueled

DayZ

Dead Cells

Deep Rock Galactic

Descenders

Dishonored 2

Disney Dreamlight Valley

DOOM 64

DOOM Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Gang Beasts

Gears 5

Golf With Your Friends

Grounded

Hades

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

LIMBO

Medieval Dynasty

Monster Sanctuary

Ori and the Will of the Wisps

Overcooked! 2

Payday 2

PowerWash Simulator

Psychonauts

Psychonauts 2

Retro Classics

Slay The Spire

SnowRunner

Spiritfarer: Farewell Edition

Stardew Valley

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Stellaris

SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE

Superliminal

TMNT: Shredder’s Revenge

The Elder Scrolls Online

Totally Reliable Delivery Service

TUNIC

Unpacking

Vampire Survivors

Warhammer 40.000: Darktide

Warhammer: Vermintide 2

World War Z

Wreckfest

Aunque billbil-kun es una fuente muy confiable, no es oficial y por lo tanto siempre existe la posibilidad de que muchos de sus datos sean incorrectos. Tendremos que esperar a que Xbox haga un anuncio legítimo sobre este supuesto nuevo nivel de Game Pass para estar completamente seguros.