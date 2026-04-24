Así funcionará el nuevo nivel del servicio por suscripción Xbox Game Pass: Starter Edition, según una filtración

Sabemos que Xbox tiene planes de renovar y reconstruir su servicio por suscripción Game Pass. Hace algunos días rebajaron el precio de su nivel más alto y comenzaron los rumores sobre la implementación de un nuevo nivel más barato y una asociación con Discord. El confiable informante billbil-kun de la publicación francesa Dealabs ya compartió un montón de información sobre esta suscripción que se llamaría Xbox Game Pass: Starter Edition (edición de inicio) y vamos a ver qué es lo que supuestamente ofrecería.
Todo indica que el nuevo plan Xbox Game Pass: Starter Edition (edición de inicio) estaría incluido en la suscripción al servicio Discord Nitro de Discord y que sus usuarios se verían beneficiados con un acceso limitado a 50 juegos diferentes en PC, consola y dispositivos compatibles. También es casi seguro que se podra adquirir esta suscripción por separado, pero no han dado información al respecto.
Lo que si dijeron es que podría lanzarse a mas tardar a mediados de mayo de 2026.
Pero lo verdaderamente importante es que el acceso a esos 50 juegos estaría limitado a 10 horas mensuales y solamente mediante ‘streaming’. Es decir, no descargaremos los juegos sino que los jugaríamos directamente a través de internet por el servicio de Cloud. Esto nos hace creer que este nivel de Game Pass podría no estar disponible para Colombia y otras partes de Latinoamérica donde el juego a través de la nube no es tan popular ni funciona tan bien, pero ya veremos. Podríamos recibir la sorpresa de que Xbox va a abrir centros de datos en la región para soportarlo. Es altamente improbable, pero no imposible.
Lo otro que deben saber es que esta suscripción a Xbox Game Pass: Starter Edition (edición de inicio) —sea independiente o a través de Discord Nitro— no incluiría la capacidad de juego en línea a diferencia de todos los demás niveles, incluyendo el Essential.
De acuerdo a la filtración de Dealabs, los 50 juegos disponibles en este servicio serían:
- Among Us
- Astroneer
- Batman: Arkham Knight
- Celeste
- Chivalry 2
- Cities: Skylines – Remastered
- Control
- Crash Team Racing Nitro-Fueled
- DayZ
- Dead Cells
- Deep Rock Galactic
- Descenders
- Dishonored 2
- Disney Dreamlight Valley
- DOOM 64
- DOOM Eternal
- Fable Anniversary
- Fallout 4
- Fallout 76
- Firewatch
- Gang Beasts
- Gears 5
- Golf With Your Friends
- Grounded
- Hades
- Halo 5: Guardians
- Halo Wars 2
- Hellblade: Senua’s Sacrifice
- Human Fall Flat
- INSIDE
- LIMBO
- Medieval Dynasty
- Monster Sanctuary
- Ori and the Will of the Wisps
- Overcooked! 2
- Payday 2
- PowerWash Simulator
- Psychonauts
- Psychonauts 2
- Retro Classics
- Slay The Spire
- SnowRunner
- Spiritfarer: Farewell Edition
- Stardew Valley
- State of Decay 2: Juggernaut Edition
- Stellaris
- SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE
- Superliminal
- TMNT: Shredder’s Revenge
- The Elder Scrolls Online
- Totally Reliable Delivery Service
- TUNIC
- Unpacking
- Vampire Survivors
- Warhammer 40.000: Darktide
- Warhammer: Vermintide 2
- World War Z
- Wreckfest
Aunque billbil-kun es una fuente muy confiable, no es oficial y por lo tanto siempre existe la posibilidad de que muchos de sus datos sean incorrectos. Tendremos que esperar a que Xbox haga un anuncio legítimo sobre este supuesto nuevo nivel de Game Pass para estar completamente seguros.