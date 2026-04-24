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Así funcionará el nuevo nivel del servicio por suscripción Xbox Game Pass: Starter Edition, según una filtración

¿Un Game Pass con acceso limitado y sin multijugador?

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Sabemos que Xbox tiene planes de renovar y reconstruir su servicio por suscripción Game Pass. Hace algunos días rebajaron el precio de su nivel más alto y comenzaron los rumores sobre la implementación de un nuevo nivel más barato y una asociación con Discord. El confiable informante billbil-kun de la publicación francesa Dealabs ya compartió un montón de información sobre esta suscripción que se llamaría Xbox Game Pass: Starter Edition (edición de inicio) y vamos a ver qué es lo que supuestamente ofrecería.

Todo indica que el nuevo plan Xbox Game Pass: Starter Edition (edición de inicio) estaría incluido en la suscripción al servicio Discord Nitro de Discord y que sus usuarios se verían beneficiados con un acceso limitado a 50 juegos diferentes en PC, consola y dispositivos compatibles. También es casi seguro que se podra adquirir esta suscripción por separado, pero no han dado información al respecto.

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Lo que si dijeron es que podría lanzarse a mas tardar a mediados de mayo de 2026.

Pero lo verdaderamente importante es que el acceso a esos 50 juegos estaría limitado a 10 horas mensuales y solamente mediante ‘streaming’. Es decir, no descargaremos los juegos sino que los jugaríamos directamente a través de internet por el servicio de Cloud. Esto nos hace creer que este nivel de Game Pass podría no estar disponible para Colombia y otras partes de Latinoamérica donde el juego a través de la nube no es tan popular ni funciona tan bien, pero ya veremos. Podríamos recibir la sorpresa de que Xbox va a abrir centros de datos en la región para soportarlo. Es altamente improbable, pero no imposible.

Lo otro que deben saber es que esta suscripción a Xbox Game Pass: Starter Edition (edición de inicio) —sea independiente o a través de Discord Nitro— no incluiría la capacidad de juego en línea a diferencia de todos los demás niveles, incluyendo el Essential.

De acuerdo a la filtración de Dealabs, los 50 juegos disponibles en este servicio serían:

  • Among Us
  • Astroneer
  • Batman: Arkham Knight
  • Celeste
  • Chivalry 2
  • Cities: Skylines – Remastered
  • Control
  • Crash Team Racing Nitro-Fueled
  • DayZ
  • Dead Cells
  • Deep Rock Galactic
  • Descenders
  • Dishonored 2
  • Disney Dreamlight Valley
  • DOOM 64
  • DOOM Eternal
  • Fable Anniversary
  • Fallout 4
  • Fallout 76
  • Firewatch
  • Gang Beasts
  • Gears 5
  • Golf With Your Friends
  • Grounded
  • Hades
  • Halo 5: Guardians
  • Halo Wars 2
  • Hellblade: Senua’s Sacrifice
  • Human Fall Flat
  • INSIDE
  • LIMBO
  • Medieval Dynasty
  • Monster Sanctuary
  • Ori and the Will of the Wisps
  • Overcooked! 2
  • Payday 2
  • PowerWash Simulator
  • Psychonauts
  • Psychonauts 2
  • Retro Classics
  • Slay The Spire
  • SnowRunner
  • Spiritfarer: Farewell Edition
  • Stardew Valley
  • State of Decay 2: Juggernaut Edition
  • Stellaris
  • SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE
  • Superliminal
  • TMNT: Shredder’s Revenge
  • The Elder Scrolls Online
  • Totally Reliable Delivery Service
  • TUNIC
  • Unpacking
  • Vampire Survivors
  • Warhammer 40.000: Darktide
  • Warhammer: Vermintide 2
  • World War Z
  • Wreckfest

Aunque billbil-kun es una fuente muy confiable, no es oficial y por lo tanto siempre existe la posibilidad de que muchos de sus datos sean incorrectos. Tendremos que esperar a que Xbox haga un anuncio legítimo sobre este supuesto nuevo nivel de Game Pass para estar completamente seguros.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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