¿Quieren un nuevo Parasite Eve? Este juego indie nos ofrece lo que Square Enix nos niega

Todos los jugadores nostálgicos por las aventuras de Aya Brea en la primera consola de PlayStation llevamos años rogando a Square Enix por una nueva aventura aventura de RPG y terror como esas. Siguen guardando silencio, pero otros desarrolladores están dispuestos a llenar ese vació. Primero tuvimos a .45 Parabellum Bloodhound —anunciado hace más de un año pero aún sin salir— y ahora nos presentaron a Parasite Mutant, un juego indie que no esconde lo mucho que está inspirado en Parasite Eve.

Pueden ver su tráiler a continuación, cortesía de su desarrollador: el estudio independiente IceSitruuna.

Esa rubia tan similar a Aya Brea se llama Nova. Es una agente con poderes psíquicos que es enviada a investigar extraños sucesos ocurridos en una isla. Al llegar descubre criaturas horribles y una conspiración que debe desentrañar.

Como en Parasite Eve, en Parasite Mutant tendremos un sistema de combate que combina el conocido ‘Active Time Battle’ de los RPG por turnos clásicos con acción inmediata. Nos movemos con libertad por el escenario mientras evadimos a los enemigos y nos posicionamos para «parar el tiempo» y elegir ataques que tienen alcances y áreas de efecto definidas.

Todos los fanáticos de Parasite Eve vamos a estar muy pendientes de este juego. Aunque el estudio no dio una fecha de lanzamiento, sabemos que saldrá para PlayStation 5 y para PC mediante Steam. Ya podemos agregarlo a nuestra lista de deseados en éste último.