El nuevo Pokémon Pombon es «sospechosamente» parecido a un personaje de un juego indie de colección de criaturas

El anuncio de los Pokémon iniciales de Pokémon Viento/Ola golpeó a Internet como una bomba. Las redes sociales ya están llenas de fanart de Browt y Pombon (tristemente, no tanto de Gecqua) y de comentarios sobre lo adorables qué son. Pero algunos jugadores han notado que uno de estos tres Pokémon es demasiado similar a uno de los monstruos que conseguimos en un juego independiente que a su vez se inspira en Pokémon: Cassette Beasts.

Cassette Beasts es un juego indie de colección de criaturas —o «clon de Pokémon», como llaman algunos a ese género— desarrollado por el estudio inglés Bytten Studio y lanzado en 2023. Es considerado uno de los mejores de su género. ¡Incluso estuvo nominado a un BAFTA!.

En este juego podemos ‘grabar’ (el equivalente de atrapar) un monstruo llamado Pombomb. Esta es una especie tipo fuego claramente inspirado en los perros de la raza pomerania.

Y uno de los Pokémon iniciales de Pokémon Viento/Olas es Pombon, un Pokémon tipo Fuego claramente inspirado en los perros de la raza pomerania.

¿Notan el parecido?

Los pomeranios son perros muy queridos y no nos extraña que ambos juegos hayan querido representarlos de alguna forma. Puede ser coincidencia que tanto Bytten Studio como Game Freak hayan hecho que sean tipo juego, pero lo que realmente parece ser demasiada casualidad es que ambos tengan nombres tan similares: Pombomb en Cassette Beasts y Pombon en Pokémon.

Algunas personas en Internet están acusando a Nintendo de haber «copiado» este personaje y lo están llamando hipócrita por lo litigantes que son cuando creen que algo siquiera «huele» a infracción de su propiedad intelectual. Los desarrolladores de juegos de colección de criaturas tienen miedo de que sus trabajos toquen inadvertidamente una de las muchas patentes que Nintendo ha registrado sobre invocación de personajes o uso de monturas. Tampoco se ha olvidado la demanda contra los creadores de Palworld, un juego cuyos ‘pals’ definitivamente sí parecen copias directas de algunos Pokémon (aunque la demanda es por otra cosa). También hay que recordar que Nintendo no es la compañía responsable de los diseños.

No podemos asegurar que los desarrolladores de Pokémon Viento/Ola no hayan jugado este juego indie y no conocieran a Pombomb, pero lo más probable es que todo sea una coincidencia. Parece que el nombre del personaje de Cassette Beasts es la combinación de ‘pomeranian’ con ‘bomb’ (bomba) mientras que Game Freak llego al nombre por otro lado: es la combinación de ‘pomeranian’ con ‘bonfire’ (fogata). También hay que tener en cuenta que los pomeranios han aparecido en muchos juegos como Undertale, Ghost Trick: Phantom Detective y Consume Me.

Y aunque ciertos ‘gamers’ quieren ver drama, hay otros que se están tomando el parecido entre estas adorables criaturas con más filosofía. Incluso hemos visto fanart de ambos personajes juntos.

Cassette Beasts está disponible para Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, dispositivos móviles y para PC y Linux mediante Steam y Epic Games Store. Pokémon Viento/Ola será exclusivo para Nintendo Switch 2 y saldrá en 2027.