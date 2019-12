Además de Resident Evil 3, Capcom está trabajando en otro juego relacionado con la saga

Capcom se encuentra en uno de los mejores momentos de su historia. Los juegos más importantes que lanzó durante 2019 se han convertido en éxitos. A Devil May Cry 5 y Monster Hunter World: Iceborne les fue muy bien en ventas y críticas, pero no se comparan con el ‘remake’ de Resident Evil 2. Este título vendió más de cinco millones de copias y es adorado por los jugadores. Incluso ganó nuestro premio Poporo de Oro al mejor juego del año.

Capcom va a exprimir este éxito con el recientemente anunciado Resident Evil 3, pero eso no es todo.

Mediante un correo electrónico, Capcom ha invitado a los miembros de su programa ‘Embajadores de Resident Evil‘ a probar un nuevo título no anunciado en un futuro evento. El mensaje no da muchos detalles al respecto, ni siquiera informa cuál es el evento en que se podrá jugar el juego, pero esto no ha impedido que los fanáticos comienzan a especular.

La teoría más obvia es que se trata de Resident Evil 8, pero hay otros que creen que puede ser un nuevo juego de la saga Dino Crisis. Probablemente un ‘remake’ o un reinicio. Recientemente, Capcom volvió a registrar los derechos de propiedad sobre dicha marca, lo que puede significar que está trabajando en ella.

No sabemos a ciencia cierta de que se trata, pero estamos ansiosos por descubrirlo.

Via: Destructoid

Fuente: Reddit