Podría haber un nuevo RPG de Mario & Luigi

Entre las múltiples noticias sobre estudios de videojuegos que cerraron en 2019, una de las más tristes fue la declaración de bancarrota de AlphaDream. Este equipo japonés era principalmente conocido por la serie Mario & Luigi, los populares RPG que disfrutamos en consolas portátiles desde los tiempos de Game Boy Advance.

Aunque el estudio ya no existe, es posible que no se haya abandonado por completo estos títulos. La publicación holandesa Let’s Go Digital descubrió que Nintendo registró una nueva marca relacionada con Mario & Luigi en Argentina.

Este registro se refiere a ‘juegos informáticos y software de videojuegos para computadores, consolas o teléfonos celulares’. Esto podría significar que Nintendo se encuentra trabajando en un nuevo juego de la saga, una versión para Switch de uno de los títulos ya conocidos de Mario & Luigi o no podría significar nada. Estos registros a veces se hacen para proteger los derechos de autor y no necesariamente porque tengan algo que anunciar.

De hecho, resultaría extraño que Nintendo tuviera planeado hacer algo nuevo con esta serie de RPG sin AlphaDream. Otra probabilidad es que quieran hacer un título para dispositivos móviles al estilo de Mario Kart Tour o Animal Crossing: Pocket Camp. Estos han demostrado ser bastante rentables, aunque no gozan del aprecio de buena parte de la comunidad de fanáticos de Nintendo.

Estaremos pendientes en caso de que haya un anuncio oficial al respecto.

Via: My Nintendo News

Fuente: Let’s Go Digital