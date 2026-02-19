Nuevo sobre temático de JCC Pokémon Pocket, Encantos de Paldea, disponible a partir del 25 de febrero

The Pokémon Company anunció que el próximo sobre temático para JCC Pokémon Pocket, Encantos de Paldea, estará disponible en todo el mundo a partir del 25 de febrero de 2026. Encantos de Paldea cuenta con Sprigatito, Fuecoco y Quaxly, los Pokémon iniciales de los juegos Pokémon Scarlet /Violet. En este sobre temático, los Entrenadores también podrán encontrar otros Pokémon de la región de Paldea, como Meowscarada ex, Gholdengo ex y Maushold, así como nuevas cartas de Entrenador con Mencía, Arven y Ciudad Meseta.
Además, a partir del 28 de febrero de 2026, estarán disponibles nuevas cubiertas y fondos con Pokémon de la región de Paldea.
Próximos eventos de JCC Pokémon Pocket
- Evento Emblema de Encantos de Paldea (desde finales de febrero hasta principios de marzo): los jugadores podrán obtener emblemas, polvo brillante y otros objetos al ganar batallas contra otros jugadores.
- Evento Semana de bonificaciones (principios de marzo): los jugadores pueden luchar para obtener relojes de arena, accesorios especiales y otras recompensas.
- Evento Charcadet Drop (mediados a finales de marzo): los jugadores pueden participar en batallas especiales en solitario para obtener paquetes promocionales de la serie B vol. 5.
- Evento Wonder Pick (mediados a finales de marzo): las cartas promocionales con Pawmi y Clodsire de Paldea aparecerán en las selecciones Wonder Pick. Durante este evento, también habrá misiones que permitirán a los jugadores obtener un boleto de la tienda del evento que se puede canjear por una carta promocional en la tienda.
