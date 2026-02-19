Nuevo sobre temático de JCC Pokémon Pocket, Encantos de Paldea, disponible a partir del 25 de febrero

The Pokémon Company anunció que el próximo sobre temático para JCC Pokémon Pocket, Encantos de Paldea, estará disponible en todo el mundo a partir del 25 de febrero de 2026. Encantos de Paldea cuenta con Sprigatito, Fuecoco y Quaxly, los Pokémon iniciales de los juegos Pokémon Scarlet /Violet. En este sobre temático, los Entrenadores también podrán encontrar otros Pokémon de la región de Paldea, como Meowscarada ex, Gholdengo ex y Maushold, así como nuevas cartas de Entrenador con Mencía, Arven y Ciudad Meseta.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Pokémon. Seguir

Además, a partir del 28 de febrero de 2026, estarán disponibles nuevas cubiertas y fondos con Pokémon de la región de Paldea.

Próximos eventos de JCC Pokémon Pocket