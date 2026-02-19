Videojuegos

Nuevo sobre temático de JCC Pokémon Pocket, Encantos de Paldea, disponible a partir del 25 de febrero

Último brillo de Paldea antes de...

Por Cesar Nuñez
The Pokémon Company anunció que el próximo sobre temático para JCC Pokémon PocketEncantos de Paldea, estará disponible en todo el mundo a partir del 25 de febrero de 2026. Encantos de Paldea cuenta con Sprigatito, Fuecoco y Quaxly, los Pokémon iniciales de los juegos Pokémon Scarlet /Violet. En este sobre temático, los Entrenadores también podrán encontrar otros Pokémon de la región de Paldea, como Meowscarada ex, Gholdengo ex y Maushold, así como nuevas cartas de Entrenador con Mencía, Arven y Ciudad Meseta.

Además, a partir del 28 de febrero de 2026, estarán disponibles nuevas cubiertas y fondos con Pokémon de la región de Paldea.

Próximos eventos de JCC Pokémon Pocket

  • Evento Emblema de Encantos de Paldea (desde finales de febrero hasta principios de marzo): los jugadores podrán obtener emblemas, polvo brillante y otros objetos al ganar batallas contra otros jugadores.
  • Evento Semana de bonificaciones (principios de marzo): los jugadores pueden luchar para obtener relojes de arena, accesorios especiales y otras recompensas.
  • Evento Charcadet Drop (mediados a finales de marzo): los jugadores pueden participar en batallas especiales en solitario para obtener paquetes promocionales de la serie B vol. 5.
  • Evento Wonder Pick (mediados a finales de marzo): las cartas promocionales con Pawmi y Clodsire de Paldea aparecerán en las selecciones Wonder Pick. Durante este evento, también habrá misiones que permitirán a los jugadores obtener un boleto de la tienda del evento que se puede canjear por una carta promocional en la tienda.
