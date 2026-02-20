Primeros detalles sobre el nuevo sobreviviente, mapa y el capítulo DLC de marzo de 2026 en Dead by Daylight

Desde hace tiempo sabemos que tendremos un nuevo capítulo DLC para este juego en marzo de 2026 y no será el que está siendo diseñado con la ayuda de los fans. Sabíamos que se trataría de un capítulo sin nuevo asesino pero con nuevo superviviente y un nuevo mapa y por fin tenemos nuevos detalles oficiales al respecto. El nuevo DLC de Dead by Daylight se llamará ‘ALL-KILL COMEBACK’ y estará enfocado en El Embaucador (‘The Trickster’), nuestro «asesino K-Pop» favorito.

Las novedades de las que vamos a hablar fueron reveladas en una reciente presentación especial de Behaviour Interactive en la que hablaron sobre todos los cambios y cosas nuevas que llegarán al juego en el futuro cercano. Un corto video promocional también nos dio nuestra primera mirada al nuevo mapa, al nuevo sobreviviente y la fecha en que podemos probar todo esto en la PTB o servidor de pruebas.

Aquí nos enteramos que el nuevo superviviente de Dead By Daylight se llamará Kwon Tae-Young y podemos ver cómo luce en la siguiente imagen sacada del video.

También sabemos que el nuevo Reino de ‘ALL-KILL COMEBACK’ será «La ciudad que no duerme» y se trata de un distrito de entretenimiento inspirado en una ciudad de Corea del Sur. El nuevo mapa que visitaremos se llamará «El Delirio del Embaucador» y aquí podemos ver algunas imágenes y su distribución.

Podemos hacernos una mejor idea de su distribución con esta vista aérea de su diseño.

Apropiadamente, este nuevo capítulo de Dead By Dayight introducirá un interesante rediseño para el asesino El Embaucador (‘The Trickster’). Su poder tendrá «Rangos de estilo» y entre mejor lo usemos, más subiremos de rango para lanzar y recargar cuchillos con más velocidad. Al llegar a Rango S (el máximo), podrá ver por tiempo limitado las auras de los supervivientes y recibirá el estado ‘Evento principal’.

Otra novedad que supuestamente tendrá este personaje es una nueva apariencia. Hay pistas en el video que sugiere que El Embaucador recibirá una skin femenina. Esto no está confirmado oficialmente, pero es prácticamente una certeza. Estas son algunas de las imágenes que vimos de este supuesto atuendo.

Podremos probar el nuevo mapa, el nuevo superviviente Kwon Tae-Young y las nuevas habilidades del asesino El Embaucador cuando el PTB o servidor de pruebas del capítulo DLC de ‘ALL-KILL COMEBACK’ llegue aDead By Daylight desde el martes 24 de febrero. Llegará al juego principal el martes 17 de marzo de 2026.

Dead By Daylight está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam, Epic Games Store y GOG.