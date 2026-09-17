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Nuevo tráiler de Bloodstained: The Scarlet Engagement muestra nuevos poderes, escenarios, enemigos y confirma su llegada en 2027

Vibras castlevanicas.

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Otro de los juegos a los que nos dieron una mirada durante la presentación de Xbox en Tokyo Game Show 2026 fue Bloodstained: The Scarlet Engagement, la secuela del popular metroidvania de 2019 producido por Koji Igarashi, una de las mentes detrás de algunos de las mejores entregas de la serie Castlevania.

El nuevo tráiler, que pueden ver a continuación, nos muestra a los héroes Leonard Brandon y Alexander Kyteler recorriendo escenarios que no habíamos visto en anteriores materiales promocionales, luchando contra nuevos enemigos y usando una gran variedad de habilidades que nos sorprendieron con lo poderosas que se ven. Incluso podemos dar una nueva mirada al villano Elias.

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Al final, el tráiler confirma lo que ya nos habían dicho el mes pasado: que Bloodstained: The Scarlet Engagement ha sido aplazado a una fecha aún no confirmada del año 2027 y que saldrá para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam. No han anunciado una versión para Nintendo Switch 2 pero estamos seguros que habrá una en el futuro.

Aunque describimos este juego como una secuela, en realidad será una precuela de Bloodstained: Ritual of the Night. La historia se desarrollará en el siglo XVI y sigue a dos organizaciones —el Clan de los Lobos Negros enviado por la iglesia y la Orden de los Ciervos Blancos formada por caballeros del Reino— que parten hacia el misterioso Castillo Etéreo de Elias para tratar de detener a los demonios que emergen de allí.

Igual que su predecesor, será un juego de acción y plataformas con elementos de RPG en el subgénero Metroidvania (con un mapa interconectado en el que debemos regresar a áreas superadas con nuevas habilidades para poder continuar) y gráficos tridimensionales en un plano 2D.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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