Nuevo tráiler de Crisol: Theater of Idols muestra más estatuas de santos convertidas en monstruos, la demo gratis ya está disponible

El ‘survival horror’ Fear The Spotlight nos gustó mucho, así que estamos muy interesados en ver qué más juegos de terror nos trae la marca Blumhouse Games. Los que más nos llaman la atención son el juego de terror inspirado en Stardew Valley llamado Grave Seasons y el juego de disparos en primera persona Crisol: Theater of Idols, que acaba de estrenar una demo gratis y un tráiler con monstruosas estatuas de santos cristianos.

Pueden ver en acción a estas aberraciones y las armas bañadas en sangre que usaremos para enfrentarlos en el siguiente avance.

Este juego nos llevará a una tierra llamada Hispania —una versión retorcida de España— que ha sido devastada por la guerra entre dos religiones. Una de las mecánicas más interesantes que tendrá es que tenemos que sacrificar nuestra propia sangre como munición para poder combatir a los horrores que nos acechan. Cada disparo que hagamos reducirá nuestra salud.

Este título está siendo desarrollado por el estudio independiente español Vermilia Studios y dicen que se pondrá a la venta para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a comienzos de 2026. Si no quieren esperar para probar Crisol: Theater of Idols, ya mismo pueden descargar la demo gratis en Steam para PC.