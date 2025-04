Nuevo tráiler de Cronos: The New Dawn, el nuevo juego de los desarrolladores del remake de Silent Hill 2

Aunque nos habían gustado algunos títulos anteriores de Bloober Team —como el intrigante Observer: System Redux— siempre habíamos tenido nuestras dudas sobre su capacidad para contar buenas historias de horror. Eso cambió con la llegada del excelente remake de Silent Hill 2 y ahora estamos muy interesados en todo lo que hagan a continuación. Ya sabíamos que su próximo juego se va a llamar Cronos: The New Dawn y habíamos visto un poco al respecto, pero finalmente tenemos un tráiler de jugabilidad que demuestra todo el potencial que tiene.

Pueden verlo a continuación.

Este juego nos presenta una historia de terror y ciencia ficción en la que saltamos entre la Polonia de los años 80 y su futuro posapocalíptico. Nuestra obligación es rescatar personas clave para una misteriosa organización antes de que mueran en un mundo invadido por aberracciones llamadas ‘huérfanos’.

Parece que será un título muy enfocado en la acción. Además de eliminar a los enemigos, debemos quemar o destruir sus restos para evitar que otros los usen para fusionarse, lo que puede resultar en criaturas aún más peligrosas y aterradoras.

Aunque aún no tiene fecha de lanzamiento exacta definida, sí sabemos que Cronos: The New Dawn será lanzado para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en algún momento de 2025. Si están interesados, ya pueden agregarlo a su lista de deseados en Steam.