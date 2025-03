Nuevo tráiler de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2 presenta a Genya Shinazugawa

La semana pasada conocimos los adelantos de presentación de los pilares de la serpiente, viento y roca y ahora, Aniplex ha compartido un nuevo tráiler de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2. Este nuevo adelanto deja a un lado la presentación de los pilares para mostrar como pelea Genya Shinazugawa.

Genya Shinazugawa es el hermano menor del pilar del viento, Sanemi Shinazugawa, el cual a diferencia delos demás cazadores de demonios, no usa una katana y ninguna técnica de respiración. En el tráiler, Genya pelea con Hantengu y usa algunas de sus técnicas más emblemáticas. Adicionalmente, en el adelanto vemos que Genya en su estado normal usa ataques a larga distancia, mientras que cuando manifiesta su forma “demoniaca” empuña su daga y su estilo de lucha se vuelve más agresivo introduciendo ataques a corta distancia.

Lista de personajes de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2:

¿Cuándo sale Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2?

¿Cuáles serán los siguientes personajes de Kimetsu no Yaiba en unirse a Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2?

La fecha de lanzamiento de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 está programada para el viernes 1 de agosto para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series y PC (Steam). Mientras tanto, los usuarios de Nintendo Switch podrán acceder al juego el martes 5 de agosto.

En nuestra reseña de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles dijimos que aquellos que busquen un ‘fighter arena’ al estilo de los Naruto Ultimate Ninja Storm y/o sean fanáticos de Kimetsu no Yaiba encontrarán un paquete adecuado en The Hinokami Chronicles. El juego de CyberConnect2, aunque nada profundo y un tanto repetitivo, cuenta con un sistema de combate frenético y divertido. Nuestra opinión completa la pueden consultar en el siguiente enlace.

Fuente: canal oficial de Aniplex en YouTube