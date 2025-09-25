Nuevo tráiler de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (TGS 2025), el «Zelda/Mana» en HD-2D de Square Enix

El distribuidor Square Enix y el estudio desarrollador Claytechworks, lanzaron en el marco de Tokyo Game Show 2025 un nuevo tráiler del RPG de acción en HD-2D, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. La forma más fácil de referenciar este nuevo título es como un juego con muchas inspiraciones en los clásicos The Legend of Zelda y Secret of Mana / Adventures of Mana / Sword of Mana, estos últimos también de Square Enix.

De los creadores de Octopath Traveler y Bravely Default II, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales combina por primera vez impresionantes gráficos en HD-2D y una emocionante jugabilidad de acción y aventura. En un rincón de Philabieldia, un mundo invadido por tribus de bestias, el Reino de Huther es el único bastión de la humanidad, protegido por una barrera mágica.

Tras el descubrimiento de unas ruinas hasta entonces desconocidas, el aventurero Elliot y su hada compañera Faie se enfrentan a los peligros del exterior del reino en un viaje que abarca no solo el continente, sino también su historia milenaria. Abre nuevos caminos mientras exploras este continente indómito y descubres la misteriosa historia del mundo. Disfruta de una batalla intuitiva y gratificante basada en la acción, con una buena dosis de habilidades de apoyo estratégico de un hada.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales estará disponible para PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC a través de Steam y Microsoft Store en 2026. Puedes descargar una demo debut ya mismo exclusiva para Switch 2.