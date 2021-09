El año pasado fue anunciado con un pequeño vídeo que Santa Monica Studio estaba trabajando en una secuela directa del juego God of War del 2018. Adicionalmente, hace tan solo tres meses nos enteramos que el nuevo God of War llegará en el 2022. Ahora, durante el PlayStation Show Case de septiembre del 2021, Sony Interactive Entertainment ha revelado un nuevo tráiler de la secuela de God of War, que llegará en algún momento del 2022 y tendrá como subtítulo Ragnarök.

Freya, la bruja del bosque, estará presente en God of War: Ragnarök.

Este nuevo adelanto de God of War: Ragnarök, ha revelado algunos de los detalles de la historia y los personajes. Adicionalmente, el director de la precuela de God of War: Ragnarok reveló que Eric Williams será nuevo director del juego. Williams es conocido por ser el director de combate de God of War (2018).

¿Cuál será la historia de God of War Ragnarök?

Los fanáticos del dios de la guerra que se pregunten cuál será la historia de God of War: Ragnarök deben estar contentos. Esto debido a que en el tráiler de God of War: Ragnarök, revelado en el PlayStation Showcase de septiembre del 2021, vimos a Kratos y Atreus aventurandose en las heladas tierras de Fimbulwinter. Esta vez Atreus y Kratos deberán evitar el fin del mundo mientras deben localizar a Tyr, el dios nórdico de la guerra.

El tráiler de God of War: Ragnarök presentado en el PlayStation Showcase de Septiembre del 2021 estuvo cargado de apariciones de diferentes personajes, entre los cuales está incluido Thor. Al parecer Thor, el dios nórdico del trueno, será uno de los antagonistas de God of War: Ragnarök. Todo lo visto en el trailer de God of War: Ragnarök es aderezado por la interacción entre Kratos y Atrues. Este último, sigue en la búsqueda de información sobre su verdadera identidad.

¿Cuándo será el estreno o lanzamiento de God of War: Ragnarök?

La fecha de estreno o lanzamiento de God of War: Ragnarök no se conoce, pero se espera que este juego llegue de manera exclusiva para PlayStation 4 y PlayStation 5 en algún momento del 2022.

Fuente: canal oficial de PlayStation en YouTube