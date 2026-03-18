Nuevo video oficial de Fortnite revela las skins de los ‘brainrots’ Tung Tung Tung Sahur y Ballerina Cappuccina

Aunque nos desagraden sus diseños y principalmente el hecho de que estos personajes no fueron hechos por artistas sino generados por IA, no se puede negar el enorme éxito que tienen los juegos de ‘brainrots italianos’ en plataformas de UGC como Roblox y Fortnite. Para bien o para mal, al menos dos de las más populares criaturas que salieron de esas experiencias se van a convertir en skins del juego de Epic Games tal como decían los rumores: estos serán Tung Tung Tung Sahur y Ballerina Cappuccina.

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Esto fue confirmado en un divertido video promocional de Fortnite Capítulo 7 Temporada 2 en el que seguimos al «administrador de la isla de inicio» tratando del mantener orden en el caótico lugar donde esperamos el autobús para partir hacia la batalla campal.

Lo primero que vemos en este video son las nuevas skins de Tung Tung Tung Sahur y Ballerina Cappuccina asomados por una ventana en la isla de inicio.

Por la información que tenemos, no parece que ninguno de estos dos atuendos vaya a ser parte del pase de batalla de esta nueva temporada, así que lo más probable es que se pongan a la venta en la tienda donde seguramente los jugadores más jóvenes se volverán locos por comprarlos.

El hecho de que se pongan a la venta skins de ‘brainrots’ como Tung Tung Tung Sahur y Ballerina Cappuccina en Fortnite crea muchas preguntas sobre los derechos de autor de estas criaturas. Como sabemos, las creaciones hechas con IA generativa no pueden ser atribuidas a alguien como autor, pero hay mucho litigio al respecto y hay «creadores» que alegan que la intención detrás de la creación debería ser suficiente para darles la autoría y el derecho de lucrarse del uso de su imagen.

¿Quién va a ganar dinero por las ventas de estas skins (aparte de Epic Games)? ¿Es legal poner a la venta esta clase de objetos digitales? En un reciente video, el youtuber español BaityBaiy trato de explicar esta compleja situación legal, pero siguen habiendo demasiadas dudas y no dudamos que van a haber algunas demandas de por medio.

Lo único que podemos decir a ciencia cierta es que estas skins van a ser feísimas y nos va a desagradar mucho encontrarlas durante una partida. La temporada 2 del Capítulo 7 empezará el jueves 19 de marzo de 2026 en horas de la mañana. Aúin no conocemos la fecha en que llegarán a la tienda los atuendos de Tung Tung Tung Sahur y Ballerina Cappuccina

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.