Nuevos códigos para Genshin Impact en septiembre de 2025

Este va a ser un gran mes para todos los jugadores de este título. No solo se estrena la versión Luna I (6.0) con la nueva región Nod Krai, sino que celebraremos su quinto aniversario con muchos regalos para nosotros. Si quieren aún más regalos, no olviden reclamar Protogemas y demás recompensas para Genshin Impact canjeando estos códigos.
Códigos válidos para septiembre de 2025
|R4SCAU7CR1G9
|Protogemas x60
|CLD6ZWU35GTH
|Protogemas x60
Experiencia del Aventurero x5
|TOUGNK89J77G
|Experiencia del Aventurero x5
Mineral de refinamiento místico x5
Pollo al chile Jueyub x5
Tallarines fritos con pescado x5
Mora x10000
|GENSHINGIFT
|Protogemas x50
Ingenio del héroe x3
Cómo redimir los códigos
En el menú principal del juego, seleccionamos la opción Ajustes
Luego vamos a la opción Cuenta y seleccionamos Código de canje
Allí digitamos los códigos y si no han vencido o no los hemos usado antes, recibiremos recompensas para Genshin Impact.
Alternativamente, podemos usar este enlace para activarlos si usamos nuestra cuenta de Hoyoverse.