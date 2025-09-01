Nuevos códigos para Genshin Impact en septiembre de 2025

Este va a ser un gran mes para todos los jugadores de este título. No solo se estrena la versión Luna I (6.0) con la nueva región Nod Krai, sino que celebraremos su quinto aniversario con muchos regalos para nosotros. Si quieren aún más regalos, no olviden reclamar Protogemas y demás recompensas para Genshin Impact canjeando estos códigos.

Códigos válidos para septiembre de 2025

R4SCAU7CR1G9 Protogemas x60 CLD6ZWU35GTH Protogemas x60

Experiencia del Aventurero x5 TOUGNK89J77G Experiencia del Aventurero x5

Mineral de refinamiento místico x5

Pollo al chile Jueyub x5

Tallarines fritos con pescado x5

Mora x10000 GENSHINGIFT Protogemas x50

Ingenio del héroe x3

Cómo redimir los códigos

En el menú principal del juego, seleccionamos la opción Ajustes

Luego vamos a la opción Cuenta y seleccionamos Código de canje

Allí digitamos los códigos y si no han vencido o no los hemos usado antes, recibiremos recompensas para Genshin Impact.

Alternativamente, podemos usar este enlace para activarlos si usamos nuestra cuenta de Hoyoverse.

