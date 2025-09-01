Videojuegos

Nuevos códigos para Genshin Impact en septiembre de 2025

Una ayudita extra para conseguir a Flins y Lauma.

Este va a ser un gran mes para todos los jugadores de este título. No solo se estrena la versión Luna I (6.0) con la nueva región Nod Krai, sino que celebraremos su quinto aniversario con muchos regalos para nosotros. Si quieren aún más regalos, no olviden reclamar Protogemas y demás recompensas para Genshin Impact canjeando estos códigos.

Códigos válidos para septiembre de 2025

R4SCAU7CR1G9Protogemas x60
CLD6ZWU35GTHProtogemas x60
Experiencia del Aventurero x5
TOUGNK89J77GExperiencia del Aventurero x5
Mineral de refinamiento místico x5
Pollo al chile Jueyub x5
Tallarines fritos con pescado x5
Mora x10000
GENSHINGIFTProtogemas x50
Ingenio del héroe x3

Cómo redimir los códigos

En el menú principal del juego, seleccionamos la opción Ajustes

Luego vamos a la opción Cuenta y seleccionamos Código de canje

Allí digitamos los códigos y si no han vencido o no los hemos usado antes, recibiremos recompensas para Genshin Impact.

Alternativamente, podemos usar este enlace para activarlos si usamos nuestra cuenta de Hoyoverse.

