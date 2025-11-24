Nuevos detalles de GTA 6 son revelados en una versión especial del segundo tráiler

A principios de mayo de 2025, Rockstar Games compartió el segundo tráiler de Grand Theft Auto VI (GTA 6) y recientemente fue nuevamente aplazada su fecha de lanzamiento para el jueves 19 de noviembre de 2026. Ahora, el medio japonés Famitsu ha compartido una versión especial del segundo tráiler de GTA, el cual aporta información sobre los personajes y el lugar donde se desarrolla esta nueva entrega de Grand Theft Auto.

Detalles sobre el estado de Leonida, la versión de Florida de Grand Theft Auto VI

Desde finales de 2023 tenemos una vaga idea de la magnitud del espacio donde se desarrollará GTA 6. Pero gracias al tráiler especial de Grand Theft Auto VI hecho por Famitsu y narrado por Junichi Suwabe, conocido por darle voz a Fuuma Monou en X, hemos conocido algunos detalles del estado de Leonida. En esta versión de Florida, los jugadores de GTA 6 podrán visitar Vice City, junto al archipiélago Leonida Keys. También están los humedales de Grass Rivers y Port Gelhorn. Ambrosia, otro de los lugares descritos por Suwabe es el cuartel general de una banda de motociclistas. Finalmente, el Parque Nacional de Karaga Mountain es uno de los escenarios donde podremos ver a la naturaleza en su máximo esplendor.

Descripción de los protagonistas y detalles sobre la historia de GTA 6

Adicionalmente, en el video conocemos que la historia de Grand Theft Auto VI (GTA 6) inicia mostrando a sus protagonistas, luego de fallar en un trabajo que parecía sencillo. Entonces, Jason y Lucía se ven envueltos en una conspiración del submundo que se extiende por todo el estado de Leonida. Adicionalmente, como ya habíamos visto a inicios de 2025, en el adelanto aparecen muchos otros personajes excéntricos que se cruzan en las vidas de Jason y Lucía. Sin embargo, el video no ha ofrecido nuevos detalles sobre su papel en la historia de GTA 6.

Suwabe describe a los protagonistas de Grand Theft Auto VI (GTA 6) de la siguiente manera:

Jason Duvall creció rodeado de estafadores y criminales. Tras unirse al ejército para dejar atrás su problemática adolescencia, ahora trabaja para un traficante de drogas con base en los Keys, aprovechando sus habilidades.

Lucia Caminos aprendió a pelear de su padre tan pronto como pudo caminar. Terminó encarcelada en la Penitenciaría de Leonida por luchar por su familia.

