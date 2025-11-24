Videojuegos

Nuevos detalles de GTA 6 son revelados en una versión especial del segundo tráiler

Este tráiler especial fue hecho por el medio japonés Famitsu con la narración de Junichi Suwabe, el seiyu de Shota Aizawa de MHA.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

A principios de mayo de 2025, Rockstar Games compartió el segundo tráiler de Grand Theft Auto VI (GTA 6) y recientemente fue nuevamente aplazada su fecha de lanzamiento para el jueves 19 de noviembre de 2026. Ahora, el medio japonés Famitsu ha compartido una versión especial del segundo tráiler de GTA, el cual aporta información sobre los personajes y el lugar donde se desarrolla esta nueva entrega de Grand Theft Auto.

Detalles sobre el estado de Leonida, la versión de Florida de Grand Theft Auto VI

Desde finales de 2023 tenemos una vaga idea de la magnitud del espacio donde se desarrollará GTA 6. Pero gracias al tráiler especial de Grand Theft Auto VI hecho por Famitsu y narrado por Junichi Suwabe, conocido por darle voz a Fuuma Monou en X, hemos conocido algunos detalles del estado de Leonida. En esta versión de Florida, los jugadores de GTA 6 podrán visitar Vice City, junto al archipiélago Leonida Keys. También están los humedales de Grass Rivers y Port Gelhorn. Ambrosia, otro de los lugares descritos por Suwabe es el cuartel general de una banda de motociclistas. Finalmente, el Parque Nacional de Karaga Mountain es uno de los escenarios donde podremos ver a la naturaleza en su máximo esplendor.

- Publicidad -

Descripción de los protagonistas y detalles sobre la historia de GTA 6

Detalles sobre el estado de Leonida, la versión de Florida de Grand Theft Auto VI

Adicionalmente, en el video conocemos que la historia de Grand Theft Auto VI (GTA 6) inicia mostrando a sus protagonistas, luego de fallar en un trabajo que parecía sencillo. Entonces, Jason y Lucía se ven envueltos en una conspiración del submundo que se extiende por todo el estado de Leonida. Adicionalmente, como ya habíamos visto a inicios de 2025, en el adelanto aparecen muchos otros personajes excéntricos que se cruzan en las vidas de Jason y Lucía. Sin embargo, el video no ha ofrecido nuevos detalles sobre su papel en la historia de GTA 6.

Suwabe describe a los protagonistas de Grand Theft Auto VI (GTA 6) de la siguiente manera:

  • Jason Duvall creció rodeado de estafadores y criminales. Tras unirse al ejército para dejar atrás su problemática adolescencia, ahora trabaja para un traficante de drogas con base en los Keys, aprovechando sus habilidades.
  • Lucia Caminos aprendió a pelear de su padre tan pronto como pudo caminar. Terminó encarcelada en la Penitenciaría de Leonida por luchar por su familia.

⚠️Últimas noticias del esatdo de Leonida

 Nuevos detalles de GTA 6 son revelados en…
Lanzamiento de GTA 6 aplazado hasta noviembre del…
¿GTA 6 costará más de $70 dólares estadounidenses?…
Rockstar podría permitir contenido creado por usuarios para…
«GTA 6 se venderá durante 10 años o…
GTA 6 no sería ampliamente diferente de GTA…
Mortal Kombat: Legacy Kollection, así como pueden participar en la beta de los lobbies para Steam

Fuente: Famitsu

Mortal Kombat: Legacy Kollection, así como pueden participar en la beta de los lobbies para Steam
Día 3: finales y resultados del Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC]
Dónde ver las finales del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026
Resultados Día 2 del Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC]: videojuegos, JCC y GO
Star Citizen: todos los cambios y novedades de la actualización Alpha 4.4
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Mortal Kombat: Legacy Kollection, así como pueden participar en la beta de los lobbies para Steam
No hay comentarios

Lo último

One Piece: Xebec tiene otro hijo, los colores oficiales podrían conectarlo con otro Yonko
Anime y Manga
Megaevolución – Ascenso heroico continúa «megalimentando» el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon
Cultura POP
Colombianos participantes y galería de fotos en el Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC]
Eventos Gamer
MF Ghost: esta es la fecha de estreno de la tercera temporada
Anime y Manga