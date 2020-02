Se revelan nuevos detalles de Kingdom Hearts: Union Dark Road

Ha pasado un año desde el lanzamiento de Kingdom Hearts 3 y no hemos podido dejar de hablar de esta curiosa saga, ya sea a causa del DLC ReMix o del lanzamiento de los demás juegos de la franquicia para Xbox One. Eso no va a parar pronto, ya que ha llegado la hora de hablar más de Kingdom Hearts: Union Dark Road.

Este es el juego del que hablamos hace poco porque Square Enix prometió una recompensa para quien adivinara su nombre. No sabíamos muchos detalles sobre éste, aparte de que se trataría de un título para dispositivos móviles sobre la historia de un joven Xenahort. Ahora, por fin hemos visto imágenes y conocimos algunos datos sobre su sistema de juego.

Como pueden ver, se trata de un JRPG en el que usamos un mazo de cartas para realizar acciones. Este sistema de juego se ha vuelvo muy popular recientemente gracias al éxito de títulos como Slay the Spire. Es cada vez más común en juegos móviles.

Visualmente recuerda mucho a Union χ, el anterior juego de Kingdom Hearts para celulares. Union Dark Road será un título independiente, pero para ejecutarlo tendremos que entrar a la app de Union χ. Se premiará a los jugadores que hayan jugado el juego anterior. Entre más lleno tengan el álbum de medallas del primer título, más puntos recibirán en éste para intercambiar por cartas.

Todavía no sabemos cuándo podremos comenzar a jugar Kingdom Hearts: Union Dark Road en nuestros teléfonos.

Fuente: sitio web oficial de Kingdom Hearts