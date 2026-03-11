Surgen nuevos detalles sobre Proyecto Helix, la próxima consola de Xbox

Cuando Xbox reveló hace unos días que está trabajando en una nueva consola bajo el nombre proyecto Helix, la CEO de Microsoft Gaming Asha Sharma insinuó que conoceríamos más al respecto durante la Game Developers Conference (GDC) de 2026. Dicho y hecho, la empresa realizó una charla en ese evento durante la cual revelaron nuevos detalles técnicos sobre su próximo producto.

En la presentación titulada «Construyendo la próxima generación de Xbox», —Jason Ronald, Vicepresidente del equipo ‘Next Generation’ en Xbox— reveló información sobre los planes de la empresa con la nueva consola. Entre los detalles más importantes está la confirmación de que usará un chip desarrollado en conjunto con AMD que implementará la tecnología FSR Next. Según Ronald, esta tecnología le permitiría al nuevo hardware dar un enorme salto en la calidad y rendimiento del trazado de rayos (ray-tracing) de los juegos que lo soporten.

También dijo que Xbox tendrá lista una «versión alfa» de la consola Proyecto Helix en 2027 y que la pondrá en manos de los desarrolladores para que empiecen a trabajar en sus juegos para ella. Esto encaja con los rumores que dicen que la consola probablemente no llegaría al mercado hasta el año 2028 o incluso más tarde.

Además de hablar sobre esta nueva consola, aprovecharon la charla para hablar sobre el «Modo Xbox» que comenzará a llegar a Windows desde el próximo abril y a promover la campaña de Xbox Play Anywhere. Finalmente confirmaron que en 2026 llegarán a la plataforma nuevos juegos de Halo y Gears of War.

Todos sabemos que Xbox no está en su mejor momento y necesita urgentemente una victoria, sobre todo después de su reciente «revolcón» directivo. Parece que están poniendo todos sus huevos en la canasta del Proyecto Helix y vamos a ver si esta arriesgada apuesta les sale bien. De momento, la comunidad no parece estar convencida y hay quienes creen que el mundo de los videojuegos se está alejando de este modelo de generaciones de consolas.