Arc System Works ha planeado un calendario de publicación de su segunda serie de videos introductorios de personajes de Guilty Gear-STRIVE-. El turno esta vez es para Zato 1, un personaje recurrente en la franquicia Guilty Gear. El año pasado, ya habíamos tenido la oportunidad de ver a Zato 1 en un tráiler de un minuto de duración junto a Millia Rage. Ahora es momento de conocer los cambios que ha tenido Zato y Eddie en Guilty Gear -STRIVE.

¿Quién es Zato 1?

Desde el debut de la franquicia Guilty Gear, Zato 1 ha sido un personaje jugable y una pieza clave en la historia. Originalmente, Zato era un asesino que compartía su cuerpo con una forma de vida sensible y parasitaria llamada Eddie. Cabe resaltar que Zato practicó una técnica llamada «Shokusei Kagejin», la cual le permite controlar a Eddie a cambio de sacrificar su visión. Es así que en Guilty Gear Zato 1 controla las acciones de Eddie y lo usa como un arma mortal, pero en Guilty Gear X el parásito toma el control del cuerpo de Zato 1 y comienza a tener su propia «agenda». A partir de este momento los comportamientos de este personaje en los juegos es bastante impredecible.

¿Qué cambios tiene Zato 1 en Guilty Gear -STRIVE-?

Como se evidencia en la lista de movimientos de Zato 1, enseñada en el video de introducción del personaje en GGST, la ejecución de los movimientos no ha recibido cambios drásticos. Sin embargo, las animaciones y propiedades de los movimientos de Zato 1 en GGST nunca habían estado presentes en otro juego de la franquicia. Adicionalmente, la explicación del personaje no mencionó las capacidades que tiene el personaje con el uso del «Negative Edge». Esto no solo significa un gran cambio en el estilo de pelea del personaje, sino también una clara muestra de Arc System Works por volver su juego más «amigable» para el público general.

¿Qué es «Negative Edge»?

Negative Edge es una mecánica en los sistemas de combate de juegos de pelea. Esta mecánica nació en la franquicia Street Fighter y comúnmente se encuentra en las franquicias de juegos de pelea de Capcom. El «Negative Edge» consiste en hacer un movimiento mientras se mantiene presionado un botón, para luego de hacer el movimiento soltar el botón y que así sea más fácil hacer algunas ejecuciones. En Guilty Gear, el «Negative Edge» era parte fundamental de la presión entre Zato y Eddie que un jugador pueda ejercer a su oponente.

¿Cuál es el siguiente video introductorio de Guilty Gear -STRIVE-?

Con el lanzamiento del adelanto de Zato 1, el calendario de publicación de videos de Guilty Gear -STRIVE- queda de la siguiente manera.

Millia Rage (10 de febrero)

Zato-1 (11 de febrero)

Ramlethal Valentine (12 de febrero)

Leo Whitefang (13 de febrero)

Nagoriyuki (14 de febrero)

Giovanna (15 de febrero)

Resumen del sistema de juego (16 de febrero)

Anteriormente, Arc System Works había compartido los videos introductorios de Axl Low, May, Sol Badguy, Ky Kiske, Faust, Potemkin y Chipp Zanuff.

Guilty Gear -STRIVE- llegará el 6 de abril del 2021 a PS4, PS5 y PC vía Steam. Así que si desean conocer toda la información sobre el próximo juego de Daisuke Ishiwatari, les sugerimos leer nuestro artículo esencial en el siguiente enlace.

Fuente: canal oficial de Arc System Works en YouTube, página oficial de Guilty Gear -STRIVE-