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Los nuevos objetos de Attack on Titan en Dead by Daylight incluyen una referencia a uno de los momentos favoritos de los fans

¡Día de limpieza!

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Ya empezó el evento ‘Unidos por la sangre’ en Dead by Daylight y con éste llegó una nueva versión del modo 2 contra 8 temática de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) que incluye nuevos objetos cosméticos. Este juego ya había recibido skins de este manga/anime hace años, pero ahora tenemos nuevas skins entre las que se encuentra una divertida referencia que definitivamente va a hacer sonreír a los fanáticos.

Entre las nuevas skins ‘crossover’ que se pusieron a la venta desde el martes 28 de abril de 2026 se encuentran las siguientes:

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  • Titan de Ataque – El Trampero
  • Uniforme oscuro de Mikasa – Yui Kimura
  • Uniforme de Sasha – Thalita Lyra
  • Levi limpieza – Jake Park

Así es, tenemos un traje inspirado en el icónico y divertido momento en que Levi usa un uniforme de limpieza en el episodio 15 de Attack on Titan.

Aquí tienen los otros nuevos atuendos de la colaboración por si les quieren dar una mejor mirada.

Aunque todas estas skins son de pago, hay recompensas temáticas de Attack on Titan que podemos conseguir gratis jugando en la nueva versión del modo 2 contra 8 de Dead by Daylight.

Recuerden que este modo solamente estará disponible por tiempo limitado.

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Dead by Daylight es un juego de horror multijugador asimétrico disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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