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Estos son los nuevos peinados de aniversario para los personajes de Clair Obscur: Expedition 33, les decimos dónde encontrarlos

Celebrando un año con mucho estilo.

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Parece mentira, pero ya pasó un año desde que el fantástico Clair Obscur: Expedition 33 llegó a nuestras vidas. Para celebrar su primer aniversario, el equipo de Sandfall Interactive lanzó una actualización gratis para el juego en todas las plataformas que no solo corrige algunos errores y ‘bugs’, sino que agrega nuevos peinados para Gustave, Lune, Maelle, Sciel, Verso y Monoco.

Tras la actualización que está disponible desde el 24 de abril de 2026 podemos encontrar estos peinados a la venta por parte de ciertos comerciantes Gestrals en el mapa. Les vamos a indicar dónde están y mostrarles cómo lucen.

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El estilo de cabello Aniversario para Gustave se encuentra a la venta con el vendedor de la playa que está al sur de Acantilados Marea Petra.

Tiene un costo de 1000 y luce similar al peinado de verso.

La mayoría de los nuevos peinados de aniversario de Clair Obscur: Expedition 33 se encuentran todos en el mismo lugar. Los estilos de cabello para Lune, Maelle, Sciel, Verso y Monoco están a la venta en la tienda Gestral de Cueva Costera, cerca de donde enfrentamos a Cabezón en el mapa.

Cada uno de estos nuevos peinados cuesta 3000 y lucen así:

Aunque algunos de ellos son muy parecidos a peinados anteriores, todos tienen nuevos detalles. El más vistoso es definitivamente el de Monoco, que luce muy bien con sus dos trenzas.

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Clair Obscur: Expedition 33 es un RPG con combates por turnos disponible para PlaStation 5, Xbox Series X|S y para PC.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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