One Piece Pirate Warriors 4: estos son los nuevos personajes de los paquetes DLC 7 y 8

Durante el One Piece Day se reveláron cuatro nuevos personajes para One Piece Pirate Warriors 4, entre los que destacan Z, King y Enel.

Durante el último día del One Piece Day del 2025, fue revelado un nuevo tráiler del título desarrollado por Koei Tecmo, One Piece Pirate Warriors 4. Este nuevo adelanto, confirma al primer personaje del paquete DLC 7 y además revela los personajes que ganaron la encuesta de popularidad para aparecer en el paquete DLC 8 de One Piece Pirate Warriors 4.

¿Cuáles son los nuevos personajes que llegarán a One Piece Pirate Warriors 4 con el paquete DLC 7 y 8?

El DLC 6 de One Piece Pirate Warriors 4, contó con la presencia de Gol D. Roger, Silvers Rayleigh y Monkey D. Garp.

Previamente, fue realizada una encuesta a principios de este año para que los fanáticos votaran por tres personajes DLC de una lista de 23 posibles. De estos, tan solo tres se convertirían en nuevos personajes para One Piece Pirate Warriors 4. El nuevo tráiler revela los resultados de la encuesta. Así que los personajes ganadores —los cuales harán parte del paquete DLC 8 de One Piece Pirate Warriors 4— son Enel, King y Z. Estos personajes se unirán al juego a inicios del 2026.

La versión de Lucci del arco de Egghead será el primer personaje del paquete DLC 7 de One Piece Pirate Warriors 4.

Por otro lado, el paquete de personajes DLC 7 del juego incluirá a Rob Lucci (CP0) y dos personajes aún por revelar, los cuales no tardarán en ser revelados. Ya que, el paquete DLC 7 de One Piece Pirate Warriors 4 estará disponible durante el último trimestre del 2025.

En nuestra reseña de One Piece Pirate Warriors 4 dijimos que como la gran mayoría de entregas de Dynasty Warriors este juego puede pecar de repetitivo. Sin embargo, One Piece Pirate Warriors 4 ofrece una robusta cantidad de contenidos novedosos.

Fuente: cuenta oficial de One Piece en YouTube

