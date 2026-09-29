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Hay un par de nuevos proyectos del universo de The Last of Us en desarrollo, dice el director de los juegos

El sufrimiento continúa.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Han pasado seis años desde el lanzamiento de The Last of Us: Parte II y aunque desde entonces hemos tenido varios remakes y remasterizaciones, hay quienes quieren ver la historia continuar. Pero la cancelación del título multijugador de la saga en el que estaba trabajando Naughty Dog hizo a muchos pensar que la franquicia había llegado a su fin en el mundo de los videojuegos y que la serie de televisión era lo único que les quedaba. Esto tal vez no sea cierto.

El pasado 26 de septiembre, en las celebraciones del «Día de The Last of Us» —creado para conmemorar la fecha de la infección masiva de cordyceps en la historia de los juegos— el director Neil Druckmann reveló que hay «un par» de nuevos proyectos que expandrían el canon de TLoU más allá de las Partes I y II. Aquí tienen nuestra traducción de lo que dijo en el blog oficial de su estudio:

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Desde Grounded II hemos hablado de la posibilidad de contar más historias en el mundo de The Last of Us.

Tenemos un par de nuevos proyectos muy emocionantes en estapas muy tempranas, así que no podemos decir mucho sobre ellos en este punto. Lo que sí puedo decirles es que ambos proyectos expanden el canon de The Last of Us más allá de la Parte I y la Parte II.

El mundo de The Last of Us significa mucho para nosotros y no regresaríamos a él a menos que tengamos algo significativo que decir. Creemos que estas son historias que vale la pena contar.

Neil Druckmann

Noten que Druckmann no dice que estos nuevos proyectos son necesariamente juegos. Es posible que sean cómics, novelas o cualquier otra cosa… pero también cabe la posibilidad de que sí sean juegos. El problema es que si uno de ellos realmente es The Last of Us: Parte III o algo similar, puede tomar muchos años en estar listo, al menos si lo está haciendo Naughty Dog directamente. Actualmente el estudio está trabajando en el juego Intergalactic: The Heretic Prophet y no se espera que esté listo hasta finales de 2027 o incluso 2028.

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The Last of Us: Parte II está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5 y para PC mediante Steam y Epic Games Store. También hay una versión remasterizada con gráficos mejorados para PS5 y PC.

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