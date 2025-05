Nuevos trajes, modos de juego, jefes y sorpresas del DLC de Nikke en Stellar Blade

Desde hace tiempo sabemos que el 11 de junio de 2025 será un gran día para los fanáticos de Eve. Ese día no solo saldrá a la venta la largamente esperada versión para PC de Stellar Blade, sino también un nuevo DLC temático de Goddess of Victory: Nikke que agrega nuevos trajes, un nuevo modo de juego, un nuevo jefe y muchas sorpresas a este juego de acción coreano.

Por si no lo conocen, Goddess of Victory: Nikke es un juego móvil de Shift Up en el que podemos conseguir cientos de atractivas guerreras mediante un sistema ‘gacha’. Se trata de un título de disparos en el que debemos apuntar a los enemigos, evitar sus ataques y aprovechar las sinergias entre los personajes.

Todas las novedades del DLC fueron reveladas en un nuevo tráiler oficial que pueden ver a continuación.

Lo primero que salta a la vista es una nueva sección del juego inspirada en la jugabilidad de l título móvil. Este nos pone en control de Eve para disparar a los enemigos saltando entre posiciones defensivas. Los nuevos trajes para Eve que obtendremos como parte del contenido descargable de Goddess of Victory: Nikke están inspirados en Rappi, Anis y Alice.

La otra gran novedad del contenido descargable será el combate contra Scarlet, otra popular personaje del juego móvil. Finalmente tenemos apariciones especiales de Bolt —el perro robótico de Liter— que aparentemente nos ayudará a detectar y alcanzar objetos escondidos y Doro, un meme de la comunidad de fanáticos del juego inspirado en Dorothy, otro personaje de Nikke.

Como ya dijimos, el DLC de Goddess of Victory: Nikke con nuevos trajes, modos de juego y jefes se pondrá a la venta para Stellar Blade tanto en PS5 como en PC el 11 de junio de 2025 alrededor de las 5:00 p.m. (hora de Colombia), 4:00 p.m. (hora de México) y en la madrugada del día siguiente para España.

