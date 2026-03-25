Surgen datos sobre el número de copias vendidas de Marathon, ¿es un éxito para Sony?

La verdad es que no somos fanáticos de la forma en que el «discurso» sobre videojuegos se ha enfocado en los números. Conocer el número de copias vendidas o se jugadores simultáneos en Steam puede ser interesante, pero eso rara vez es un indicador de la calidad de un juego o si vale la pena. Muchas de las discusiones sobre Marathon se han enfocado en esto y a muchos parece importarles más saber cuánto ha ganado económicamente el juego que saber si es divertido o no. Para fortuna de estas personas, la firma Alinea Analytics tiene esos datos.

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Según esta empresa, el nuevo juego de Bungie ha vendido 1.2 millones de copias en sus primeras dos semanas en el mercado, lo que representa ingresos brutos de $55 millones de dólares estadounidenses.

El análisis continúa diciendo que alrededor del 70% de estas ventas (aproximadamente 800.000 copias) fueron en Steam para PC. Alrededor de 217.000 copias (19%) se habrían vendido para la consola PlayStation 5 y las restantes 133.000 copias (11%) para Xbox Series X|S. A nosotros como jugadores no debería afectarnos si una plataforma tiene o no más ventas que la otra porque esto es un juego ‘crossplay’ que permite jugar con otros jugadores sin importar si es en PC o consolas, pero parece que esta distribución no tiene contentos a los ejecutivos en Sony.

De acuerdo a la firma, Sony hubiera preferido que la mayoría de los jugadores se asentaran en las consolas de la compañía, pero de todos modos creen que la empresa seguirá haciendo lanzamientos multiplataformas de sus títulos multijugador a pesar de sus intenciones de dejar de sacar juegos para un solo jugador en PC.

Terminando su análisis, Alinea Analytics cree que las ventas de Marathon son saludables y que la comunidad de jugadores se está asentando poco a poco con un promedio de 345.000 jugadores diarios. Hay que recordar que este es un juego bastante agresivo con los jugadores que premia a los más dedicados a perfeccionar su forma de acercarse a los retos. Eso puede haber ahuyentado a muchos jugadores iniciales.

En conclusión, aunque no es un éxito masivo y no logra acercarse a los números de su más directo competidor ARC Raiders, a Marathon le está yendo bien y dista de ser el fracaso que muchos jugadores auguraban. Aún así, es claro que Sony esperaba unas ventas más impresionantes.

Marathon es un título multijugador del género ‘extraction shooter’ desarrollado por Bungie, responsables de la serie Destiny y los primeros juegos de Halo. Está disponible para PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.