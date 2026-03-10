Videojuegos

«Nunca digas nunca», afirma productor sobre el potencial regreso de The Simpsons: Hit & Run

Return to Springfield City.

Por Cesar Nuñez
El juego de de 2003 inspirado en el mundo abierto de GTA III, The Simpsons: Hit & Run, es quizás el juego licenciado más recordado basado en la exitosa serie animada. Los fans llevan años pidiendo una remasterización, relanzamiento o ‘remake’. El productor ejecutivo de Los Simpson, Matt Selman, volvió a alzar la voz para dar a los seguidores un respiro de esperanza sobre la segunda venida del juego. En declaraciones a People, Selman declaró «Nunca digas nunca».

Selman ayudó a escribir el juego desarrollado por Radical Entertainment y admitió que «no tenía ni idea» de que se convertiría en un éxito tan duradero. También recordó que en aquel momento se pensaba que, tras el éxito de GTA III de 2001, solo querían crear una «versión de Los Simpson» del popular título de Rockstar Games y primer mundo abierto 3D de la franquicia tras la vista cenital de GTA 2.

Selman también recordó que en una reunión celebrada hace décadas, la gente no quería que los personajes de lo que se convertiría en Hit & Run pudieran entrar y salir de sus autos, pero finalmente se decidió que sí. Incluso cuando en 2001 ya habían creado The Simpsons: Road Rage, una versión inspirada en Crazy Taxi donde los personajes no pueden dejar los autos. «Fue una batalla enorme la que tuvimos que librar para entrar y salir de los autos. Por suerte, ganamos esa batalla porque es divertido», señaló.

En cuanto a una posible nueva versión de The Simpsons: Hit & Run, Selman afirma que «No hay nada definitivo, pero nunca digas nunca. Sabemos que a la gente le encanta. Sabemos que lo quieren, y eso es bueno. Si sabemos que lo quieren, nunca digas nunca», concluyó.

Springfield City Stories

