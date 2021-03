Nvidia podría detener la producción del chip de Switch a finales del año

Nvidia es la compañía que provee los chips Tegra X1 «Mariko» (revisión de 2019) para los modelos actuales de la consola Nintendo Switch/Switch Lite. En un nuevo reporte no confirmado (vía Gamereactor) que alimenta los rumores de un «Switch Pro» en algún punto del presente año, aparentemente Nvidia estaría planeando finalizar la producción del Tegra X1 al terminar 2021.

¿Qué pasará con Nintendo Switch y Switch Lite si esto llega a ser cierto? Una opción viable es que sería reemplazado por un chip actualizado más poderoso, pero técnicamente eso lo convertiría en un nuevo sistema… ¿un «Switch Pro»? Claramente Switch no se dejará de producir y la consola apenas ha cumplido su cuarto año en el mercado, por lo que va en algo así como la mitad de su ciclo de vida según los estándares de Nintendo para consolas caseras (excepto si hablamos de Wii U).

Otra opción es que ocurra lo mismo que en la familia 3DS, donde al dejarse de fabricar el modelo original de 2011 más los subsecuentes 3DS XL y 2DS, Nintendo enfocó todos sus esfuerzos portables en New 3DS, New 3DS XL y New 2DS XL. En la actualidad, significa que no veríamos más el modelo original de Switch ni Switch Lite, a favor de un «New Switch» y «New Switch Lite», o «Switch Pro» y «Switch Pro Lite», como decidan llamarlos.

¿Cuándo saldrá Nintendo Switch Pro?

Mientras Nintendo se niega a confirmar los reportes de un próximo Switch más potente, con mejor resolución, batería y preferiblemente mejores sticks en los Joy-Con, es imposible no hablar del elefante en la habitación.

Hace pocos días tomó fuerza el rumor de un nuevo modelo de Nintendo Switch. Según un informante en Samsung, la compañía comenzará una producción en masa de nuevos paneles OLED de 7 pulgadas (17.78 cm) con resolución 720p. Presuntamente Nintendo los recibiría en julio, y si hablamos de algunos meses de producción, la temporada navideña sería ideal para la introducción de un «Switch Pro.»

Fuente: Gamereactor