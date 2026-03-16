NVIDIA presenta DLSS 5, pero en lugar de mejorar las imágenes les pone un ridículo filtro IA y se convierte en la burla de Internet

La tecnología de escalado de imágenes con Supermuestreo de Aprendizaje Profundo —mejor conocida como DLSS por sus siglas en inglés— fue un elemento clave de las GPU NVIDIA durante ocho años y sus cuatro primeras versiones fueron muy bienvenidas, pero la empresa acaba de revelar DLSS 5 y de inmediato generó un rechazo inmenso en toda la comunidad videojugadora. En lugar es hacer que la imágenes se vean mejor, lucen como la basura hecha con IA o inteligencia artificial generativa que ronda el internet. Es uno de los mejores ejemplos del llamado «AI slop».

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De acuerdo al comunicado oficial de NVIDIA, la tecnología DLSS 5 llegará el último trimestre de 2026 y «usará un nuevo modelo de renderizado neuronal en tiempo real que da una calidad fotorrealista a los píxeles». La describen como «el avance más significativo de la compañía en gráficos por computadora desde el debut del trazado de rayos en tiempo real en el año 2018», pero los ejemplos que dan muestran imágenes completamente arruinadas que tienen los detalles que reconocemos de las imágenes basura hechas con herramientas de IA generativa.

Solo vean estas dos imágenes de Grace, la protagonista de Resident Evil Requiem. Mientras que NVIDIA la presenta con orgullo, los usuarios han reaccionado con horror. Critican que no solo «la convierte en otra persona», sino que elimina todos los detalles de dirección artística que hicieron tan bueno el trabajo de Capcom. También parece que está alucinando fuentes de luz, creando reflejos y efectos en lugares donde no debería haberlos.

Parece uno de esos casos de hombres ridículos que les ponen un filtro a personajes de videojuego para «hacerlos más sexis».

Otros ejemplos de la forma en que el nuevo DLSS 5 arruina los juegos que lo usarían han comenzado a rondar el internet y fueron sacados del análisis en video que hizo Digital Foundry, el cual es incomprensiblemente positivo hacia esta nueva tecnología. Esto ha causado que muchos se burlen de ese equipo o que incluso los acusen de haber sido pagados por NVIDIA.

Mientras tanto, las parodias de la situación están llenando las redes sociales y foros de internet, siendo este hilo de Resetera el mejor ejemplo de las reacciones.

También hay que tener en cuenta que los ejemplos mostrados están funcionando en dos GPU 5090 (una ejecutando el juego y otra dedicada en su totalidad a hacer funcionar el DLSS 5). Aunque NVIDIA dice que eventualmente funcionará en una sola GPU, el hecho de que ahora tengan que usar tanto poder de procesamiento no es un buen augurio.

Según la empresa, juegos como Assassin’s Creed Shadows, Black State, Delta Force, Hogwarts Legacy, NTE: Neverness to Everness, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem, Sea of ​​Remnants, Starfield, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered y Where Winds Meet son algunos de los que soportarán esta tecnología en su lanzamiento. No cabe duda que de inmediato nos llenaremos de imágenes de ellos burlándose de la forma en que van a alterar los personajes.