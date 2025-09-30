Videojuegos

Nyaight of the Living Cat llega a Dead by Daylight en una curiosa colaboración

Todos los gatos son asesinos, pero son más asesinos cuando pueden controlar un oso.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 1 min

Los seguidores de la serie de anime de terror y comedia Nyaight of the Living Cat seguramente notaron un curioso cameo de Dwight y Meg —dos personajes del videojuego de terror Dead by Daylight— en uno de sus episodios. Pues bien, ese era solo el comienzo de un divertido ‘crossover’.

Behaviour Interactive reveló las skins de esta colaboración que ya están disponibles en el juego. Pueden verlas en el tráiler a continuación. Sí, ese es un oso grizzly asesino controlado por un gato, igual que en el ‘manga’ y ‘anime’.

La colaboracióncon Dead by Daylight cuenta con dos skins inspiradas en Nyaight of the Living Cat — una para un asesino y otra para un superviviente. Son las siguientes:

  • Grizzly asesino para El Oni
  • Triunfo de Kaoru para Yui Kimura

Ya podemos encontrar ambos aspectos a la venta en la tienda dentro del juego.

Esta no es la primera colaboración de DbD con una serie de manga y anime. En el pasado hemos podido conseguir skins basadas en las obras de Junji Ito, de Attack on Titan e incluso tenemos como asesino al protagonista de Tokyo Ghoul.

