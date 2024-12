Nyaight of the Living: primer tráiler confirma la participación de Takashi Miike y Marty Friedman

Night of the Living Cat o Nyaight of the Living Cat, como se escribe el nombre de esta obra, es un shonen escrito por Hawkman e ilustrado por Mecha-Roots. Este manga fue publicado en la revista mensual Comic Garden de la editorial Mag Garden desde octubre del 2020 y actualmente se sigue en desarrollo. Este tráiler de Nyaight of the Living Cat confirma que en algún momento del 2025, el anime será estrenado en nuestra región a través de Crunchyroll.

El tema principal del anime «Nyaight of the Living Cat», que escuchamos en el tráiler, está a cargo de Kōji Endō. Además, cuenta con la participación del ex guitarrista de Megadeth Marty Friedman, y Heidi Shepherd de la banda Butcher Babies.

¿Cuál es la historia de Nyaight of the Living Cat?

La historia de Nyaight of the Living Cat se ambienta en un mundo donde un virus se extiende por todo el mundo, transformando a la humanidad en bestias salvajes, voraces y peludas: gatos, para ser precisos. Los pocos supervivientes que siguen siendo humanos se refugian en los rincones más oscuros de la Tierra. Todo esto mientras luchan contra una casi infinita horda felina. Kunagi, un hombre sin recuerdos de su pasado, pero con un profundo conocimiento de los gatos, lucha por mantenerse con vida. De esta manera, Kunagi solo con su ingenio y su voluntad, logra sobrevivir a esta «tierna» pandemia. Sin embargo, el virus se transmite simplemente a través de los mimos, ¡y a Kunagi le resulta tan difícil resistirse a los gatitos! ¿Será su fuerza de voluntad suficiente para resistir está espeluznante gatastrofe gatuna?

¿Quiénes están a cargo de la producción del anime de Nyaight of the Living Cat?

El reconocido director de cine Takashi Miike es acreditado como director jefe o ejecutivo del anime Nyaight of the Living Cat, junto a Tomohiro Kamitani (Katana Maidens – Tomoshibi, MIX Season 2) para el estudio OLM. Shingo Irie (AFTERLOST, Orb: On the Movements of the Earth) se encarga de los guiones de la serie. Mientras tanto, Takao Maki (Basilisk: The Ouka Ninja Scrolls) es el diseñador de personajes. Finalmente, Kōji Endō es el compositor de la música.

Fuente: Crunchyroll