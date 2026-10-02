Estos son todos los objetos cosméticos de la colaboración de Freddy Krueger y Pesadilla sin Fin con Fortnite

Si ya jugaron la batalla campal ahora que comenzó el evento Pesadillas, seguramente tuvieron el honor de ser engañados por Freddy Krueger, enfrentarlo como jefe y hasta convertirse en él usando su guante para perseguir a otros jugadores, pero ese no es todo el contenido de ese ‘crossover’. La skin de Freddy Krueger y otros objetos cosméticos sacados de la serie de películas Pesadilla sin Fin (A Nightmare on Elm Street) llegarán a Fortnite en la noche del viernes 2 de octubre de 2026. Vamos a conocer todo lo que se pondrá a la venta en la tienda.

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Gracias a la minería de datos de FireMonkey podemos ver todos los objetos del lote de este ‘crossover’. Por si no la han visto, empecemos por una mirada a la ‘skin’ del asesino de los sueños. Este está basado en la apariencia del popular slasher en las películas de los años 80 y 90 en las que fue interpretado por Robert Englund, no en la del olvidado remake de 2010 en la que el papel fue de Jackie Earle Haley.

El resto de cosméticos son:

Mochila retro caldera de Freddy

Zapatillas Especiales Krueger

Pico Guante de Freddy

Gesto ‘Freddy viene por ti’

Guitarra Calderero de Freddy (Instrimento, Pico, Mochila)

Papel Llamas de Freddy

De momento no sabemos cuál será el precio de la skin de Freddy Krueger ni del lote de Pesadilla sin fin en Fortnite, aunque lo más probable es que el atuendo tenga un precio de alrededor de 1500 Monedas V y que el lote sea de 2000 o un poco más. Lo sabremos en la noche del viernes cuando todo esto llegue a la tienda.

Además de la colaboración con este icónico slasher, otras colaboraciones con franquicias de terror o al menos «halloweenescas» que llegarán pronto al evento Pesadillas de Fortnite son Halloween Horror Nights, La Purga, Slender Man, Hollow Knight, Beetlejuice, Depredador: Tierras salvajes y Hazbin Hotel.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.