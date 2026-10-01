Videojuegos

Así lucen todos los objetos y skins de FNAF que ya están disponibles en Fortnite

La colaboración más esperada de los últimos tiempos.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

Epic Games no quiso poner a esperar a los jugadores para venderles las que pueden ser las skins más esperadas de la historia de Fortnite: los atuendos de Freddy Fazbear, Chica, Bonnie y Foxy de FNAF (Five Nights at Freddy’s). Tan pronto comenzó el evento Pesadillas 2026, estos objetos aparecieron en la tienda del juego en la mañana del 1 de octubre y aquí se los vamos a mostrar todos en caso de que no hayan podido darles una mirada aún.

Empecemos viendo los atuendos con sus estilos alternativos.

- Publicidad -

Freddy Fazbear (1500 Monedas V) + Estilo alternativo

Foxy el pirata (1600 Monedas V) + Estilo alternativo

Chica (1500 Monedas V) + Estilo alternativo

Bonnie (1500 Monedas V) + Estilo alternativo

Ahora veamos otros objetos cosméticos que hacen parte de esta colaboración de FNAF con Fortnite y que son parte del lote. Empezando por las mochilas retro.

  • Mochila retro Máquina de karaoke de Freddy (300 Monedas V)
  • Mochila retro Escenario secundario de Foxy (300 Monedas V)
  • Mochila retro Funda de Guitarra de Bonnie (300 Monedas V)
  • Mochila retro Cupcake de Chica (300 Monedas V)
  • Gesto Banda de Fazbear
  • Gesto Monitores alterados
  • Instrumento Micrófono de Freddy (800 Monedas V)
  • Instrumento Guitarra de Bonnie (800 Monedas V)
  • Zapatillas Pantuflas de Freddy (1000 Monedas V)
  • Pico Señor Cupcake (800 Monedas V)
  • Papel Pizzería Freddy Fazbear (500 Monedas V)

También pueden obtener todos los objetos de FNAF que llegaron a Fortnite comprando el lote de Five Nights at Freddy’s que cuesta 4500 Monedas V. Esta colaboración estará disponible por tiempo limitado y dejará la tienda en un par de semanas, pero podría regresar eventualmente. También es posible que en el futuro haya una segunda oleada con más personajes de los juegos, como Vanny, el Mimic y Springtrap.

No hay duda de que esta va a ser una de las colaboraciones más populares de este juego. Prepárense a ver muchos Freddys y Foxys cada vez que jueguen durante muchos días. A pesar de eso, hay muchos jugadores que siguen tratando de animar a otros a no gastar dinero en Fortnite como protesta por el aumento de precio de las Monedas V, el despido de una gran cantidad de empleados y el uso de IA en el desarrollo de las skins. Otros advierten que apoyar esta colaboración puede llevar dinero a los bolsillos de Scott Cawthon, que en el pasado ha donado a campañas políticas que se oponen a los derechos de personas LGBTI.

Más sobre Fortnite

Hollow Knight, Hazbin Hotel y Depredador: Tierras salvajes también serán colaboraciones durante Fortnite: Pesadillas 2026
 Hollow Knight, Hazbin Hotel y Depredador: Tierras salvajes…
Fortnite recibirá skins de Freddy Krueger, Slenderman, La Purga, Beetlejuice y Black Clover durante el evento Pesadilla descerebrada
 Fortnite recibirá skins de Freddy Krueger, Slenderman, La…
FNAF por fin tendrá una colaboración con Fortnite, pero no han confirmado si habrán skins
 FNAF por fin tendrá una colaboración con Fortnite,…
La colaboración de Persona 5 con Fortnite está muy cerca y aquí tenemos las skins de Joker, Ann Takamaki y a Morgana como compañero
 La colaboración de Persona 5 con Fortnite está…
Madison Beer llega a Fortnite, vamos a ver sus skins, objetos cosméticos y fecha de llegada a la tienda
 Madison Beer llega a Fortnite, vamos a ver…
Fecha, hora, dúos participantes y cómo ver el Campeonato Global de Fortnite de 2026
 Fecha, hora, dúos participantes y cómo ver el…

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

Hollow Knight, Hazbin Hotel y Depredador: Tierras salvajes también serán colaboraciones durante Fortnite: Pesadillas 2026
Pokémon Fire Red / Leaf Green en Nintendo Switch son compatibles con Home desde el 7 de octubre
Street Fighter 6: Capcom comparte la introducción de la historia de Arjun antes de lanzamiento
El juego indie Queen’s Domain, inspirado en el clásico King’s Field, ya tiene fecha de lanzamiento en PC y consolas
EA Sports FC 27 – Reseña (PS5)
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Hollow Knight, Hazbin Hotel y Depredador: Tierras salvajes también serán colaboraciones durante Fortnite: Pesadillas 2026
No hay comentarios

Lo último

Así son las cartas de KPop Demon Hunters de Magic: The Gathering con las Huntr/X y Saja Boys
Cultura POP
El MMO Final Fantasy XI ahora tiene una versión gratis sin restricciones de tiempo y con un nivel máximo aumentado
Videojuegos
Los «Platinos de Xbox» están casi listos: así son los Logros Míticos
Videojuegos
One Piece: esta es la figura de Boa Hancock de Jimei Palace
Cultura POP