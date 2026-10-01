Así lucen todos los objetos y skins de FNAF que ya están disponibles en Fortnite

Epic Games no quiso poner a esperar a los jugadores para venderles las que pueden ser las skins más esperadas de la historia de Fortnite: los atuendos de Freddy Fazbear, Chica, Bonnie y Foxy de FNAF (Five Nights at Freddy’s). Tan pronto comenzó el evento Pesadillas 2026, estos objetos aparecieron en la tienda del juego en la mañana del 1 de octubre y aquí se los vamos a mostrar todos en caso de que no hayan podido darles una mirada aún.

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Empecemos viendo los atuendos con sus estilos alternativos.

Freddy Fazbear (1500 Monedas V) + Estilo alternativo

Foxy el pirata (1600 Monedas V) + Estilo alternativo

Chica (1500 Monedas V) + Estilo alternativo

Bonnie (1500 Monedas V) + Estilo alternativo

Ahora veamos otros objetos cosméticos que hacen parte de esta colaboración de FNAF con Fortnite y que son parte del lote. Empezando por las mochilas retro.

Mochila retro Máquina de karaoke de Freddy (300 Monedas V)

Mochila retro Escenario secundario de Foxy (300 Monedas V)

Mochila retro Funda de Guitarra de Bonnie (300 Monedas V)

Mochila retro Cupcake de Chica (300 Monedas V)

Gesto Banda de Fazbear

Gesto Monitores alterados

Instrumento Micrófono de Freddy (800 Monedas V)

Instrumento Guitarra de Bonnie (800 Monedas V)

Zapatillas Pantuflas de Freddy (1000 Monedas V)

Pico Señor Cupcake (800 Monedas V)

Papel Pizzería Freddy Fazbear (500 Monedas V)

También pueden obtener todos los objetos de FNAF que llegaron a Fortnite comprando el lote de Five Nights at Freddy’s que cuesta 4500 Monedas V. Esta colaboración estará disponible por tiempo limitado y dejará la tienda en un par de semanas, pero podría regresar eventualmente. También es posible que en el futuro haya una segunda oleada con más personajes de los juegos, como Vanny, el Mimic y Springtrap.

No hay duda de que esta va a ser una de las colaboraciones más populares de este juego. Prepárense a ver muchos Freddys y Foxys cada vez que jueguen durante muchos días. A pesar de eso, hay muchos jugadores que siguen tratando de animar a otros a no gastar dinero en Fortnite como protesta por el aumento de precio de las Monedas V, el despido de una gran cantidad de empleados y el uso de IA en el desarrollo de las skins. Otros advierten que apoyar esta colaboración puede llevar dinero a los bolsillos de Scott Cawthon, que en el pasado ha donado a campañas políticas que se oponen a los derechos de personas LGBTI.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.