Obtener a Hoppip, Skiploom y Jumpluff en el evento de Pokémon Pokopia

El primer evento de Pokémon Pokopia con Hoppip, Skiploom y Jumpluff ya está disponible en Nintendo Switch 2. Para participar, tienes que haber reconstruido –o reconstruir si no lo has hecho– el Centro Pokémon en Estepa Estéril. Este evento tiene duración hasta el 25 de marzo a las 4:59 am (hora local). Al despertar, recibirás una notificación indicando que un Pokémon está en boca de todos y que debes visitar el Centro Pokémon para ver qué ocurre.

Al acercarte, verás que el Centro Pokémon está decorado con flores, pues Hoppip ronda por allí. Háblale y añadirás al Pokémon Algodoncillo a tu Pokédex. Hoppip dice que le faltan sus semillas voladoras. Se te notifica que no podrás encontrar semillas voladoras en tu ubicación habitual, en su lugar, tendrás que visitar las Islas Ensueño para recolectarlas para Hoppip. Al encontrar semillas voladoras para Hoppip, recibirás recompensas.

Dónde encontrar semillas voladoras en Pokémon Pokopia

Solo puedes visitar una Isla Ensueño al día, pero puedes visitarla tantas veces como quieras, así que no tienes que apresurarte para conseguir todas las semillas voladoras en una sola visita. Para viajar hasta dicha locación necesitas un peluche y tener a Drifloon registrado. Para obtenerlo, fabrica tres fogatas con tres piedras y tres ramas gruesas.

Objetos de intercambio, cantidad y precio del evento Hoppip

Semillas de flor serena 5 5 Semillas voladoras Set de pícnic floral 1 10 Semillas voladoras Mesa floral 1 10 Semillas voladoras Cojín floral 1 10 Semillas voladoras Esterilla de pícnic 1 15 Semillas voladoras Termo de Hoppip 1 5 Semillas voladoras Comida de pícnic 1 5 Semillas voladoras Zumos embotellados 1 5 Semillas voladoras Mochila floral 1 5 Semillas voladoras Adorno floral 10 5 Semillas voladoras

Las semillas voladoras se encuentran en la cima de colinas y montañas de las Islas Ensueño. Sin embargo, también están bajo tierra. No olvides mirar en una cueva si hay alguna, en la Isla Ensueño que estás visitando. Debes recolectar al menos 75 semillas voladoras si quieres comprar todos los objetos del evento de Hoppip o 45 para crear todos los hábitats.

Lecho de flores serenas – Hábitat

Un campo de cálidas y florecientes flores amarillas. Con solo mirarlo, parece llenarte de energía. Puede aparecer toda la línea evolutiva de Hoppip.

Flores serenas x 4

Hoppip (común)

Skiploom (raro)

Jumpluff (muy raro)

Kit de excursión – Hábitat

Aumenta las probabilidades de aparición de Skiploom usando estos objetos de intercambio.

Mochila floral x1

Termo de Hoppip x1

Comida de pícnic x1

Skiploom (raro)

Zona de pícnic florida – Hábitat

¿Lonchera? Listo. ¿Vajilla? Listo. ¡Hora de un picnic! Jumpluff reduce su nivel de aparición muy raro a raro.

Flores serenas x1

Comida de pícnic x1

Cojín floral x1

Set de pícnic floral x1

Jumpluff (raro)