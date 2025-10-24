Ocho canciones de Persona 3 interpretadas por Yumi Kawamura han sido añadidas a Reload

Esta semana, Atlus anunció una actualización para Persona 3 Reload, la cual estará disponible desde el 23 de octubre para todas las plataformas en las que ha salido el juego. La llegada de esta actualización coincide con el lanzamiento de Persona 3 Reload para Nintendo Switch 2. Es así que con esta actualización, a Reload serán agregadas ocho canciones con la voz de Yumi Kawamura. Por si no lo sabían, ella es conocida por ser la vocalista original de Persona 3.

¿Cuáles son las canciones de Yumi Kawamura que serán agregadas a Persona 3 Reload?

Adicionalmente, una vez sea aplicada la actualización el 23 de octubre, los jugadores podrán intercambiar la música de fondo entre las pistas originales de Persona 3 y Persona 3 FES y las versiones de Reload durante las fases de combate y exploración de mazmorras.

Canciones que estarán disponibles con la nueva actualización:

Burn My Dread -Last Battle-

Mass Destruction

Deep Mentality

When The Moon’s Reaching Out Stars

Want to Be Close

Kimi no Kioku

Mass Destruction -P3fes Version-

Brand New Days

Persona 3 Reload fue lanzado el 2 de febrero de 2024 para PC y consolas de pasada y actual generación. Ahora, para conmemorar la llegada del juego a Switch 2, Atlus ha compartido una ilustración especial diseñada por Shigenori Soejima, el diseñador de personajes de Persona desde su tercera entrega, junto con un tráiler de lanzamiento.

El tráiler de lanzamiento de Persona 3 Reload para Switch 2 en inglés lo pueden ver en el siguiente enlace.

Es bueno ver que Atlus muestra interés por mantener al equipo original del juego. Sin embargo, no deja de ser curioso —o molesto para algunos— que este no sea el mismo trato que se le da al talento que participó en el doblaje original al inglés de otros de sus remakes.

En nuestra reseña de Persona 3 Reload dijimos que Atlus ha juntado lo mejor de Persona 3 FES y Portable y lo ha mezclado con la experiencia ganada en 18 años para hacer la versión definitiva del juego que marco la evolución de lo que hoy conocemos como Persona. Desafortunadamente, para el remake de Persona 3 ha sido inevitable evitar el paso del tiempo y es por esto que una de sus mayores quejas en el pasado sigue vigente, aunque no con igual magnitud. Nuestra opinión completa sobre el remake y su expansión las pueden leer a continuación:

Vía: Siliconera