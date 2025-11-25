Octopath Traveler 0: algunos de los nuevos viajeros acompañantes y aventuras en el mar

Square Enix y la desarrolladora Dokidoki Grooveworks publicaron nueva información y capturas de pantalla de Octopath Traveler 0, que presenta tres compañeros más, acciones de senda, niveles de amistad, chat de grupo y aventuras en el mar.

Ambientado en el continente de Orsterra, el mundo del Octopath Traveler original, Octopath Traveler 0 es una historia de venganza y restauración en torno a los anillos divinos.

Nuevos viajeros: compañeros en tu aventura

Delitia (voz de Kendell Byrd en inglés, Ayaka Suwa en japonés)

Trabajo: Cazadora

Una cazadora criada en los desiertos de Sunlands. Se enorgullece de su clan y viste un traje tradicional ligero. Actualmente busca a su hermano mayor, el siguiente en la línea sucesora para convertirse en líder del clan.

—Técnica Definitiva: Don del Aqeeq

Reduce el ataque y la defensa física de todos los enemigos y aumenta el ataque y la defensa física de todos los aliados durante varios turnos.

Esperre (voz de Dawn M. Bennett en inglés, Aoi Yuuki en japonés)

Trabajo: Boticario

Un boticario que emprendió un viaje para salvar a la mayor cantidad de personas posible. Respeta profundamente a su padre, quien también fue un boticario consumado, y estudia a diario para estar a la altura de su legado.

—Técnica Definitiva: El Arte de la Curación

Elimina los efectos reductores de atributos de todos los aliados y les otorga inmunidad a los estados alterados durante varios turnos.

Goodwin (voz de Edward Bosco en inglés, Satoshi Hino en japonés)

Trabajo: Bailarín

Dramaturgo y actor, se dedica a crear historias fantásticas y llenas de aventuras. Fue expulsado de la ciudad de las artes debido a diferencias artísticas e intentó realizar representaciones en el mar, pero se topó con un naufragio. Esta experiencia lo inspiró a adoptar el nombre de Rey del Naufragio.

—Técnica Definitiva: Canción de Levin

Inflige daño de rayo a todos los enemigos y, durante dos turnos, inflige daño de rayo a todos los enemigos al comienzo del turno. Habilidad de Canto.

Encuentra a los viajeros que protagonizaron el Octopath Traveler original:

Ophilia (Clériga)

Cyrus (Erudito)

Tressa (Comerciante)

Olberic (Guerrero)

Primrose (Bailarina)

Alfyn (Boticario)

Therion (Ladrón)

H’aanit (Cazador)

Nuevos viajeros de la historia principal se unen a ti como compañeros:

Bargello

Richard

Alaune

Solon

Eltrix

Rondo

Más de 30 viajeros en total hacen su aparición.

Acciones de Senda

Las Acciones de Senda te permiten realizar diversas acciones con las personas que conozcas durante tu viaje. En este juego, las acciones disponibles varían según tu influencia y los valores de las personas: Riqueza, Poder o Fama.

Si valoras la riqueza, puedes «Comprar» o «Contratar» con dinero.

Si valoras el poder, puedes «Contender» o «Impresionar» mediante el combate.

Si valoras la fama, las probabilidades de éxito de «Rogar» y «Reclutar» varían según tu influencia.

Si alguien desea mudarse, también puedes «Invitarlo» para darle la bienvenida a la reconstruida en progreso, Wishvale.

Niveles de amistad

Una vez que desarrolles la ciudad hasta cierto nivel, se desbloquearán niveles de amistad.

Los niveles de amistad indican el nivel de cercanía entre el protagonista y sus compañeros. Puedes aumentarlos usando la acción de camino «Indagar más» en Wishvale.

Aumentar los niveles de amistad te permite obtener objetos más valiosos y mejora las habilidades de los residentes.

A veces se necesitarán objetos especiales, como la comida favorita de un personaje, así que aprovecha al máximo tus conocimientos de viaje.

Chat de grupo

El Chat de grupo se refiere a las conversaciones que ocurren entre tus compañeros según el progreso de la historia y diversas situaciones.

Puedes disfrutar de intercambios que ofrecen vistazos a los vínculos y personalidades de los personajes, así como a sus sentimientos.

Si te pierdes alguno, puedes verlo desde el menú principal, así que échale un vistazo cuando tengas curiosidad.

Aventuras en el mar

Una vez a bordo, podrás navegar libremente por el vasto océano. Descubre el místico Mar Medio y el peligroso Mar Exterior. Allí, podrás encontrar islas inexploradas y criaturas desconocidas. El rumbo que elijas depende totalmente de ti. Embárcate en una aventura en el mar para vivir una experiencia única en tierra.

Banda sonora original

Incluye un set de dos CD con exquisita música recién compuesta, creada específicamente para Octopath Traveler 0. El folleto que lo acompaña incluye una mesa redonda especial que revela historias tras bambalinas del compositor Yasunori Nishiki y el equipo de producción musical.

Set de dos CD: $35.99 USD (sin impuestos)

Lanzamiento previsto para diciembre del 2025.

Octopath Traveler 0 estará disponible para Switch, Switch 2, PS5, PS4, Xbox Series X/S y PC el 4 de diciembre.