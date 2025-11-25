Videojuegos

Octopath Traveler 0: algunos de los nuevos viajeros acompañantes y aventuras en el mar

Viajando por tierra y mar.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 6 min

Square Enix y la desarrolladora Dokidoki Grooveworks publicaron nueva información y capturas de pantalla de Octopath Traveler 0, que presenta tres compañeros más, acciones de senda, niveles de amistad, chat de grupo y aventuras en el mar.

Contenido:
Nuevos viajeros: compañeros en tu aventuraAcciones de SendaNiveles de amistadChat de grupoAventuras en el marBanda sonora original

Ambientado en el continente de Orsterra, el mundo del Octopath Traveler original, Octopath Traveler 0 es una historia de venganza y restauración en torno a los anillos divinos.

- Publicidad -

Nuevos viajeros: compañeros en tu aventura

Delitia (voz de Kendell Byrd en inglés, Ayaka Suwa en japonés)

Trabajo: Cazadora

Octopath Traveler 0 viajeros

Una cazadora criada en los desiertos de Sunlands. Se enorgullece de su clan y viste un traje tradicional ligero. Actualmente busca a su hermano mayor, el siguiente en la línea sucesora para convertirse en líder del clan.

—Técnica Definitiva: Don del Aqeeq

Reduce el ataque y la defensa física de todos los enemigos y aumenta el ataque y la defensa física de todos los aliados durante varios turnos.

Esperre (voz de Dawn M. Bennett en inglés, Aoi Yuuki en japonés)

Trabajo: Boticario

Un boticario que emprendió un viaje para salvar a la mayor cantidad de personas posible. Respeta profundamente a su padre, quien también fue un boticario consumado, y estudia a diario para estar a la altura de su legado.

—Técnica Definitiva: El Arte de la Curación

Elimina los efectos reductores de atributos de todos los aliados y les otorga inmunidad a los estados alterados durante varios turnos.

Goodwin (voz de Edward Bosco en inglés, Satoshi Hino en japonés)

Trabajo: Bailarín

Octopath Traveler 0 viajeros

Dramaturgo y actor, se dedica a crear historias fantásticas y llenas de aventuras. Fue expulsado de la ciudad de las artes debido a diferencias artísticas e intentó realizar representaciones en el mar, pero se topó con un naufragio. Esta experiencia lo inspiró a adoptar el nombre de Rey del Naufragio.

—Técnica Definitiva: Canción de Levin

Inflige daño de rayo a todos los enemigos y, durante dos turnos, inflige daño de rayo a todos los enemigos al comienzo del turno. Habilidad de Canto.

Encuentra a los viajeros que protagonizaron el Octopath Traveler original:

Ophilia (Clériga)
Cyrus (Erudito)
Tressa (Comerciante)
Olberic (Guerrero)
Primrose (Bailarina)
Alfyn (Boticario)
Therion (Ladrón)
H’aanit (Cazador)

Nuevos viajeros de la historia principal se unen a ti como compañeros:

Bargello
Richard
Alaune
Solon
Eltrix
Rondo

Más de 30 viajeros en total hacen su aparición.

Acciones de Senda

Las Acciones de Senda te permiten realizar diversas acciones con las personas que conozcas durante tu viaje. En este juego, las acciones disponibles varían según tu influencia y los valores de las personas: Riqueza, Poder o Fama.

Si valoras la riqueza, puedes «Comprar» o «Contratar» con dinero.

Si valoras el poder, puedes «Contender» o «Impresionar» mediante el combate.

Si valoras la fama, las probabilidades de éxito de «Rogar» y «Reclutar» varían según tu influencia.

Si alguien desea mudarse, también puedes «Invitarlo» para darle la bienvenida a la reconstruida en progreso, Wishvale.

Niveles de amistad

Una vez que desarrolles la ciudad hasta cierto nivel, se desbloquearán niveles de amistad.

Los niveles de amistad indican el nivel de cercanía entre el protagonista y sus compañeros. Puedes aumentarlos usando la acción de camino «Indagar más» en Wishvale.

Aumentar los niveles de amistad te permite obtener objetos más valiosos y mejora las habilidades de los residentes.

A veces se necesitarán objetos especiales, como la comida favorita de un personaje, así que aprovecha al máximo tus conocimientos de viaje.

Chat de grupo

Octopath Traveler 0 viajeros

El Chat de grupo se refiere a las conversaciones que ocurren entre tus compañeros según el progreso de la historia y diversas situaciones.

Puedes disfrutar de intercambios que ofrecen vistazos a los vínculos y personalidades de los personajes, así como a sus sentimientos.

Si te pierdes alguno, puedes verlo desde el menú principal, así que échale un vistazo cuando tengas curiosidad.

Aventuras en el mar

Una vez a bordo, podrás navegar libremente por el vasto océano. Descubre el místico Mar Medio y el peligroso Mar Exterior. Allí, podrás encontrar islas inexploradas y criaturas desconocidas. El rumbo que elijas depende totalmente de ti. Embárcate en una aventura en el mar para vivir una experiencia única en tierra.

Banda sonora original

Incluye un set de dos CD con exquisita música recién compuesta, creada específicamente para Octopath Traveler 0. El folleto que lo acompaña incluye una mesa redonda especial que revela historias tras bambalinas del compositor Yasunori Nishiki y el equipo de producción musical.

Set de dos CD: $35.99 USD (sin impuestos)

Octopath Traveler 0 viajeros

Lanzamiento previsto para diciembre del 2025.

Octopath Traveler 0 estará disponible para Switch, Switch 2, PS5, PS4, Xbox Series X/S y PC el 4 de diciembre.

Octopath Traveler 0 – Primeras impresiones de la precuela para consolas y PC basada en el juego móvil
El juego de terror Horses fue baneado en Steam, pero tiene fecha de lanzamiento en otras tiendas
Super Mario 64 finalmente corre en PlayStation 1, más bien como Super Mario 32-bit
Umamusume: Pretty Derby, por fin llega el contenido de Halloween a la versión global
Zenitsu versión ‘Castillo infinito’ llegará pronto a The Hinokami Chronicles 2 – fecha y video
Fatal Fury: City of the Wolves, SNK confirma la fecha de lanzamiento de Mr. Big
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir:
Más de dos décadas estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior McDonald’s lanza una Cajita Feliz de Disneyland con 70 juguetes de Disney, Star Wars, Marvel, Pixar, entre otros
No hay comentarios

Lo último

McDonald’s lanza una Cajita Feliz de Disneyland con 70 juguetes de Disney, Star Wars, Marvel, Pixar, entre otros
Cultura POP
Yoroi Shin Den Samurai Troopers: estos son los protagonistas de la secuela de Samurai Warriors
Anime y Manga
Así es el Nintendo Mall Tour Latinoamérica en Bogotá, Colombia
Eventos Gamer
2B y Tifa se encontrarán en la colaboración de FFVII: Ever Crisis con Nier Automata
Videojuegos