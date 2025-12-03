Octopath Traveler 0: cómo reclamar los regalos de Octopath Traveler 1 y 2

Al comenzar a jugar Octopath Traveler 0 tienes como objetivo principal restaurar el pueblo de Wishvale, nativo del o la protagonista que hayamos creado. Con el progreso de la historia desbloquearás la opción de construir la taverna que sirve como ‘hub’. Sin embargo, tienes acceso a otras tavernas en los diferentes pueblos repartidos por todo Orsterra. En estos lugares no puedes tomar bebidas –pero sí cocinar recetas en la de Wishvale–, sino organizar el equipo, cambiar habilidades, restaurar reputación perdida y reclamar los regalos de bonificación por jugar Octopath Traveler y Octopath Traveler 2.

Para ello necesitas tener archivos de guardado de Octopath Traveler / Octopath Traveler 2 en la misma plataforma donde tienes Octopath Traveler 0. Lo bueno es que no necesitan ser de las versiones completas, pues si descargaste uno o los dos demos, los jugaste y guardaste las partidas, esas mismas te permitirán reclamar los regalos de bonificación en Octopath Traveler 0.

Reclamar regalos en Octopath Traveler 0

En la pantalla de inicio de Octopath Traveler 0, debes presionar X (Switch, Switch 2), Y (Xbox Series) o Triángulo (PS4, PS5) para acceder a la pantalla de Bonificación promocional (‘Promotional Bonus’).

Aquí mismo puedes reclamar los regalos de Octopath Traveler y Octopath Traveler 2. Haber jugado el primer título te brinda una Estatua de Cait azul, que al posicionarla en alguna parte de Wishvale incrementa levemente la experiencia y dinero obtenidos. Los efectos de este mismo tipo no son acumulables.

Haber jugado Octopath Traveler 2 te brinda una Estatua de Octopuff azul, que al posicionarla en alguna parte de Wishvale incrementa levemente los JP (Job Points) obtenidos. Los efectos de este mismo tipo no son acumulables.

Para recibir las estatuas de regalo dentro del juego, una vez reclamados en la pantalla de inicio, te diriges a cualquier taverna y la opción ‘Collect Bonus’ aparece habilitada para obtenerlos. Ahora sí puedes entrar al modo construcción y poner tus estatuas donde deseas para recibir esas ganancias de experiencia, dinero y JP en Octopath Traveler 0.

