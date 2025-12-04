Octopath Traveler 0: guía de cómo abrir y ubicación de los cofres azules de tesoro

A lo largo del mapa de Orsterra en Octopath Traveler 0 están repartidos diferentes cofres que puedes abrir para obtener objetos consumibles o equipables. Por otra parte, hay cofres azules de tesoro que no puedes abrir, para los cuales necesitas cumplir un requisito previo antes de acceder a sus contenidos. El juego únicamente nos sugiere que quizás restaurar Wishvale a su gloria pasada es la clave para abrir dichos cofres.

Cómo abrir los cofres azules de Octopath Traveler 0

Para desbloquear o abrir los cofres azules de tesoro en Octopath Traveler 0, es necesario mejorar el nivel de restauración de Wishvale. El juego no te indica exactamente los niveles necesarios, pero por dar una idea, las primeras 20 horas de juego te dejan aproximadamente en un nivel 3 de Wishvale restaurado. Sin embargo, ni siquiera completando las tres historias iniciales de Riqueza, Poder y Fama, varias decenas de horas de juego después, alcanzarás los requerimientos necesarios.

Es importante también mejorar los niveles en las construcciones de Wishvale, una vez habilitada la opción. Esto se consigue gastando Radiant Cornerstones, las cuales se obtienen derrotando monstruos élite en el mundo de juego. A diferencia de los enemigos comunes, los monstruos élite se ven en el mapa mientras exploras, pero solo al acercarte a ellos inicia la batalla. Estos poseen niveles superiores, por lo que es mejor guardar la partida antes de enfrentarlos.

Octopath Traveler 0 es un juego con una extensa cantidad de contenido, así que nuestra recomendación es jugarlo a tu propio ritmo y guiarte por las locaciones donde encuentres uno de estos cofres azules, mismos que progresivamente vamos compartiendo en este listado –de actualización constante–.

Ubicación de los cofres azules de Octopath Traveler 0

Theatropolis

A la izquierda del teatro donde actúa Auguste.

Snowshard Grotto

En la parte superior izquierda al interior de la caverna.

Emberglow Wilds

En la parte inferior central del mapa.

Emberglow

En el segundo piso de la posada.

Theatropolis Plains

En la parte inferior derecha de la entrada este de Theatropolis.

Serpent’s Burrow

Al sur de la entrada a la caverna.

Rippletide

Al interior de la taverna.

Rippletide Coast

Al oeste del punto de guardado.

Valore Trail

Al norte de la entrada en la parte derecha del mapa.

Valore Main Boulevard

En la taverna a la izquierda de la plaza central.

