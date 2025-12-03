Octopath Traveler 0 – Reseña (Switch)

En nuestro previo de Octopath Traveler 0 repasamos los elementos básicos en esta tercera entrega para consolas y PC, del que originalmente es el segundo juego y precuela para móviles de la franquicia Octopath Traveler. Cuando progresamos en las tres historias principales –y la nueva historia– de Octopath Traveler 0 y lo comparamos directamente con el primer juego de 2018, dos damos cuenta de todas las notables mejoras que introdujo el título de Dokidoki Grooveworks al juego original de Acquire. Para algunos, la segunda entrega numérica es superior a su predecesor, pero resulta interesante que aún así, Champions of the Continent es el que mayores aporte hizo y finalmente es reconocido por ello con un «relanzamiento» para consolas y PC.

Misma escena de Octopath Traveler: Champions of the Continent en Octopath Traveler 0.

Aún cuando el juego para móviles permitía jugar cientos de horas sin invertir dinero real y su jugabilidad no solo adaptaba la del primer juego sino que la expandía, el estigma de las plataformas móviles no lo dejaba sobresalir. Porque seamos justos, los micropagos –aún si no son obligatorios– en cualquier juego son una mancha. Octopath Traveler 0 «rescata» esa mejor jugabilidad en la precuela y prácticamente la canoniza en el ecosistema casero/portátil. No podría haber pedido una mejor forma, ya que las tres historias de Riqueza, Poder, Fama y su desenlace conjunto, merecen su lugar entre las más maduras de la franquicia. A esto le sumamos la nueva y acogedora Reconstrucción, que vendría siendo el modo ‘cozy’ de Octopath Traveler.

Rippletide en Octopath Traveler y en Octopath Traveler 0.

Maestros de Riqueza, Poder y Fama

Estas tres historias principales de Octopath Traveler 0 son las mismas de Champions of the Continent, excepto que en lugar de viajeros aleatorios, controlamos a nuestro/a protagonista personalizado/a y otro grupo de habitantes del destruido pueblo de Wishvale, donde inicia la nueva historia. Bajo el control de este grupo de personajes y otros más que vayamos conociendo en el camino –los cuales podemos reclutar a voluntad–, enfrentamos a los tres villanos iniciales principales en rutas igualmente voluntarias.

Si bien son historias preestablecidas, Octopath Traveler 0 nos da la libertad de proseguir en cualquiera de las tres sin mayores limitantes, más que los niveles de pelea en adversarios y criaturas del mapa. Estos antagonistas son directamente responsables de la destrucción de Wishvale, por lo que hay motivos para seguir el camino de la venganza contra la bruja codiciosa Herminia, el falso héroe Tytos y el dramaturgo maquiavélico Auguste. Estas no son solo historias personales con los habitantes de Wishvale, pues se entrelazan con otras víctimas y afectados de Orsterra que ayudaremos para vencer a los Maestros de Riqueza, Poder y Fama.

Herminia Tytos Auguste

Pero ahí no termina el asunto, pues una vez vencidos abrimos el camino contra el rey Pardis III, el Maestro de todo. No exagero al afirmar que todas estas historias suman un centenar de horas de juego, sin contar la trama de ‘Reavivando la llama’ (Reconstrucción). Y tampoco ahí hemos tocado el final de Octopath Traveler 0. Ya que el juego une material publicado durante años en el título móvil, no se queda nada corto de contenido y pasado este punto desbloqueamos los arcos de los Dadores de Riqueza, Fama y Poder, que por supuesto llevan al mayor y final antagonista. Es un juego que requiere tiempo, así mismo altamente satisfactorio de completar mientras aumentan sus niveles.

Reconstruyendo Wishvale

La promoción de Octopath Traveler 0 afirma que podemos elegir el camino de la venganza contra la élite de Orsterra que mueve los hilos, o dedicarnos a reconstruir nuestro pueblo nativo de Wishvale. Esto es parcialmente cierto, porque aún si decidiéramos no ir contra Herminia, Tytos y Auguste (dejándole eso a los de Champions of the Continent, teorizando el ‘lore’), en algún punto de ‘Reavivando la llama’ nos vemos obligados a subir de nivel para continuar en otras regiones y el único camino es «grindear» o completar capítulos de las otras historias principales. Ya sea por eso o porque dentro de la misión de reconstruir Wishvale, invitar a los antiguos habitantes y atraer nuevos, hay espacios que necesitamos llenar con objetivos alternos, no es realmente factible olvidarse de los problemas de Orsterra y enfocarnos únicamente en Wishvale.

Ahora bien, reconstruir Wishvale como el ‘hub’ que es de Octopath Traveler 0, es una de las más gratificantes y acogedoras experiencias en la franquicia que nos regaló el HD-2D.

Es verdad que hay limitaciones por plataforma en el número de elementos que podemos utilizar para decorar nueva Wishvale. En Switch, la versión que jugamos, son máximo 250 elementos de 500 posibles en otras plataformas. Esto sin embargo no es un mayor obstáculo, pues los terrenos de construcción no están todos despejados desde un comienzo y progresivamente los vamos desbloqueando. Además, cada casa y elemento decorativo tiene un coste de materiales (madera, tela, piedra, metal, etc), que debemos recolectar en el mundo de juego, comprar, ganar u obtener de otros personajes en Orsterra. Con paciencia y a buen ritmo vamos dándole forma a las ruinas de Wishvale para recuperar la gloria pasada.

Pero como todo en la vida, lo más importante es su gente. Ocasionalmente encontramos en otros lugares de Orsterra a antiguos residentes del pueblo, que huyeron para salvar sus vidas. Podemos invitarlos a regresar a medida que mejoremos el pueblo, pero también podemos invitar nuevos habitantes con distintos trasfondos e historias. Cada invitado/a brinda su propio beneficio a Wishvale, ya sea comida, materiales, medicinas y demás. No es solo invitarlos y ya, debemos tenerles una casa con espacio –una casa normal es para dos personas– o negocio que también pueden atender. Nuestro equipo de ocho también vive en Wishvale, por lo que también hay que tener en cuenta dónde van a vivir.

La pantalla de construcción, tal como la de exploración, no es posible rotarla y aunque me hubiese encantado como en Triangle Strategy, esta no ha sido una opción en los juegos de Octopath Traveler. Esta experiencia ‘cozy’ es sencilla y complementa perfectamente el espíritu de Octopath Traveler 0, una razón justa para volver a jugar las historias de CotC en caso de haberlo hecho. Ver cómo Wishvale toma forma de nuevo alegra el alma.

Aunque las voces solo están disponibles en japonés e inglés, estás son de una alta calidad.

Orsterra mejorada

Entre el primer juego de Octopath Traveler y la precuela Octopath Traveler 0 (más CotC) hay aproximadamente tres años de diferencia en la cronología. Este corto tiempo es suficiente para ver algunas diferencias entre los pueblos del mapa original que revisitamos. No es exactamente el mismo mapa de Orsterra. Pasamos por las mismas regiones pero en rutas alternas con pueblos diferentes. Lugares como Rippletide, Sunshade o Clearbrook vuelven a aparecer y con ello los ocho viajeros originales, igualmente reclutables. La mayoría de locaciones son nuevas –introducidas en el juego móvil– y presentan la impoluta banda sonora orquestal de Yasunori Nishiki, que le dan más vida y emoción al ambiente.

La calidad gráfica del HD-2D es superior y más detallada en Octopath Traveler 0 cuando comparamos los mismos lugares y construcciones. Otro tema para agradecer es la opción de activar un mapa interno del área en la que nos encontramos, como se veía en Champions of the Continent. Gracias a ello distinguimos las zonas exploradas, cofres abiertos/pendientes, monstruos élite, puntos de guardado y otros. La única duda que no logro despejar en la exploración del mapeado, es la falta de colisión de texturas en algunos de los personajes no jugables (NPC) que no tienen diálogos ni Acciones de Senda; cosa que no ocurre en los juegos de Acquire.

El ciclo de día y noche con diferencia de acciones, que debutó en Octopath Traveler 2, no vuelve a estar presente en Octopath Traveler 0. Lastimosamente, porque me hubiera encantado ver a Orsterra desde ambas formas como ocurre en Solistia y este era justo el momento indicado. Aún así, el regreso a Orsterra se justifica con las mejoras y el acceso completo a los ocho luchadores dentro y fuera de la batalla. Finalmente hace honor a su nombre y explorar con los ocho al mismo tiempo en el mapa se ve gracioso, pero coherente. Quienes deseaban que los anteriores viajeros tuvieran una historia más integral entre ellos, pueden estar seguros que Wishvale es la casa materna que lo reúne todo.

Reseña hecha con una copia digital de Octopath Traveler 0 para Nintendo Switch brindada por Square Enix. El juego está disponible también en Switch 2, PS5, PS4, Xbox Series X/S y PC. Puedes descargar un demo que da acceso a las tres primeras horas de juego y transferir los datos de guardado a la versión completa.