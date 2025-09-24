Octopath Traveler 0 (TGS 2025): tráiler de personalización, construcción y combates

Square Enix, junto con el desarrollador Dokidoki Grooveworks, lanzaron un nuevo tráiler de Octopath Traveler 0 en Tokyo Game Show 2025, que presenta los diferentes sistemas de juego. Empieza desde cero y descubre la nueva entrega de la serie Octopath Traveler. Vive una historia de restauración y retribución a través de los anillos divinos: una saga épica que se desarrolla en el reino de Orsterra.

Disfruta de características ya conocidas, como los gráficos HD-2D de la serie, una fusión de ‘pixel art’ retro y 3DCG; la posibilidad de intervenir usando las acciones de ruta que elijas y el sistema de Ruptura e Impulso que puede cambiar el curso de la batalla. Además, nuevas funciones como la creación de personajes y la construcción de ciudades te permiten crear tu propio personaje y restaurar tu ciudad natal.

Eres el protagonista de la historia. Elige tu apariencia, voz, movimientos y plato favorito con la nueva función de creación de personajes. Restaura tu ciudad natal mediante la construcción de ciudades. Invita a compañeros y aliados a vivir en una ciudad de tu creación. Participa en emocionantes batallas de mando estratégicas. Elige entre más de 30 aliados para formar un grupo de hasta ocho personajes.

Usa las Acciones de Ruta para invitar gente a tu ciudad, participar en batallas y obtener objetos. A dónde vas y qué haces depende completamente de ti. Equipa habilidades de acción con el nuevo sistema de habilidades. Estas habilidades pueden ser aprendidas por aliados y transmitidas a otros.

Octopath Traveler 0 estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, PlayStation 4, Switch y PC a través de Steam y Microsoft Store el 4 de diciembre en todo el mundo.