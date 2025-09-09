Octopath Traveler 0 (Zero/Cero): historia, villanos, personajes, sistemas de juego y limitaciones por plataforma

Square Enix presentó una nueva ronda de detalles de Octopath Traveler 0 (Zero/Cero), que abarca el Arco de la Retribución, una historia de venganza contra quienes destruyeron la ciudad natal del protagonista; también sobre los personajes y sistemas de juego. Del mismo modo hay nuevas capturas de pantalla e ilustraciones basadas en la primera terna de villanos de Champions of the Continent. Ambientado en el continente de Orsterra, el mundo del Octopath Traveler original, Octopath Traveler 0 es una historia de venganza y restauración en torno a los anillos divinos.

Una historia de venganza

Tras perder tu ciudad natal, juras venganza contra los tres poderes que controlan Orsterra y te embarcas en un viaje. En el camino, te encontrarás con quienes se resisten a su influencia y conseguirás nuevos aliados. Estas son las tres grandes fuerzas que dominan Orsterra.

Herminia, la Bruja codiciosa (voz de Marissa Lenti en inglés) [Maestra de la Riqueza]: una bruja con un deseo desmedido que ha sumido la ciudad de Valore en la oscuridad y la depravación. Su descubrimiento de cierto anillo desencadena la tragedia que azota la ciudad natal del protagonista…

Tytos, el Héroe (voz de Erik Ransom en inglés) [Maestro del Poder]: un héroe que lidera una banda de antiguos criminales y gobierna la ciudad de Emberglow con mano de hierro. Visita la ciudad del protagonista y la incendia.

Auguste, el Dramaturgo (voz de Michael Mishkin en inglés) [Maestro de la Fama]: “El Dramaturgo Más Grande”, reconocido en la ciudad de las artes, Theatropolis. Visita la ciudad natal del protagonista en medio de la tragedia y se inspira en la gente enloquecida para su obra.

Compañeros de aventura y personajes

Estos son algunos de los muchos personajes entre las ocho profesiones básicas de Octopath Traveler que harán aparición en OT0.

Celsus (voz de Lex Lang en inglés) [Trabajo: Ladrón]: un ladrón que trabaja como guardaespaldas en Valore. Su habilidad con el cuchillo es insuperable. Es extremadamente devoto y reza a diario.

Técnica definitiva, Maestro de la evasión: convierte al usuario en el blanco de los ataques enemigos y le otorga la capacidad de esquivar ataques físicos.

Macy (voz de Suzie Yeung en inglés) [Trabajo: Boticaria]: una boticaria viajera que visita Emberglow. Generalmente es tranquila, pero se vuelve extremadamente seria cuando se trata de combatir enfermedades, negándose a dejar el asunto hasta que los demás comprendan que ninguna enfermedad puede tomarse a la ligera.

Técnica definitiva, Niebla prismática: otorga aleatoriamente uno de los siguientes efectos a todos los aliados.

Recupera los PC de todas las filas delantera y trasera.

Recupera los PS de todas las filas delantera y trasera. Otorga regeneración de HP a todas las filas delantera y trasera durante varios turnos.

Recupera la barra de técnica definitiva de todas las filas delantera y trasera, excepto la del usuario.

Alexia (voz de Salli Saffioti en inglés) [Trabajo: Erudita]: una académica que investiga la magia de las civilizaciones antiguas. Recientemente ha llegado a un punto muerto en sus estudios, pero espera que seguir al protagonista la lleve a un gran avance.

Técnica definitiva, Magia antigua: inflige daño masivo no elemental a todos los enemigos.

Viator (voz de Griffin Puatu en inglés) [Trabajo: Guerrero]: un guerrero de porte refinado. Es hijo de un instructor de esgrima y busca una espada específica, siguiendo una tradición familiar transmitida de generación en generación.

Técnica definitiva, Postura fluida: inflige daño con el arma equipada dos veces al evadir o parar ataques.

Ludo (voz de Yung-I Chang en inglés) [Trabajo: Comerciante]: un comerciante de renombre en Sunshade. Aunque muchos lo menosprecian por su apariencia juvenil, su perspicacia para los negocios no debe subestimarse. Con su sereno juicio y su ojo agudo, nunca pierde ni la más mínima oportunidad de negocio.

Técnica definitiva, Estocada enervante: inflige daño con arma de asta a un enemigo. Si se rompe, reduce los Puntos de Escudo del objetivo en uno al recuperarse.

Reconstrucción de ciudad

A medida que reconstruyes la ciudad, puedes construir diversas instalaciones. Construyendo un Centro donde cocinar, Campos y un Rancho para cosechar y recolectar diversos materiales, así como una Tienda, puedes ampliar tu inventario de objetos con la información recopilada en tus viajes e incluso obtener bienes comerciales especiales. Cada residente también tiene habilidades útiles para la ciudad, así que asegúrate de asignarlas a las ubicaciones más adecuadas.

Sin embargo, la plataforma en la que juegues influirá no solo los máximos cuadros por segundo (fps) sino la cantidad de elementos de construcción que puedes colocar en tu ciudad. En este cuadro compartido por Square Enix, se ve que la versión que menos elementos permite es la del primer Nintendo Switch (250). Seguida por PS4 y Switch 2 (400); mientras que PS5, Xbox Series X/S y PC permiten un máximo de 500 elementos de construcción.

Habilidades de acción

Una nueva característica de este título. Los objetos de Maestría se pueden obtener ocasionalmente y permiten intercambiar habilidades que se pueden usar en el sistema de habilidades de acción.

Si construyes un Campo de Entrenamiento en la ciudad, puedes entrenar a tus compañeros y dominar sus habilidades, e incluso equiparlas a otros compañeros. Personaliza tus propios personajes para que sean totalmente tuyos, valga la redundancia.

Técnicas definitivas

Las Técnicas definitivas cambian el curso de la batalla. El protagonista puede aprender estas técnicas a medida que avanza la historia, mientras que otros personajes pueden aprenderlas entrenando en el campo de entrenamiento. El indicador de Técnica definitiva tiene varios niveles, y cuando se llena al máximo, la técnica se puede activar con su efecto máximo (Nvl. 3). Este es un nuevo elemento táctico que se suma al sistema de Ruptura e Impulso.

El trabajo del protagonista

Hay personalizaciones adicionales disponibles para el protagonista. A medida que avanza la historia, el protagonista puede elegir uno de los ocho trabajos: Guerrero, Comerciante, Ladrón, Boticario, Cazador, Clérigo, Erudito y Bailarín.

Hay diferentes armas y habilidades que puedes usar para cada trabajo, así que puedes elegir una que se adapte a tu estilo de juego o buscar un equilibrio con los trabajos de tus compañeros. La elección depende enteramente de ti.

Octopath Traveler 0 sale para Nintendo Switch, Switch 2, PS5, PS4, Xbox Series X/S y PC a través de Steam y Windows el 4 de diciembre de 2025. El juego ya está disponible para reservar en formato físico y digital en PS5 y Xbox Series X/S. También se puede reservar en formato digital para PS4, Steam y Windows. Las versiones para Nintendo Switch y Switch 2 ya se pueden reservar en formato físico y estarán disponibles en formato digital próximamente.