Octopath Traveler 0 (Zero) toma las mejores partes de Champions of the Continent para la tercera entrega multiplataformas del RPG HD-2D

Octopath Traveler 0 es un nuevo RPG de la principal franquicia HD-2D de Square Enix, que se inspira en las mecánicas del juego para móviles Octopath Traveler: Champions of the Continent –sin el componente ‘gacha’– pero ofrece una historia nueva en el continente de Orsterra. No se considera una versión ‘offline’ de CotC. El juego narra una apasionante historia de restauración y venganza, que comienza en el idílico pueblo de Wishvale, en la frondosa región de los Bosques, aunque la paz no dura mucho. Debido a un desafortunado suceso, el encantador asentamiento queda completamente destruido.

¿Qué es Octopath Traveler 0?

Tras la tragedia, tu héroe pixeladamente personalizado emprende un viaje en busca de venganza y, de paso, lo necesario para reconstruir su pueblo natal.

Por primera vez en la serie, creas a tu propio protagonista personalizado, eligiendo su apariencia, voz, movimientos e incluso plato favorito. Después, lo llevarás a una gran aventura por un vasto y hermoso mundo lleno de misiones por completar, más de 30 personajes por reclutar y personas con las que interactuar a través de las acciones de ruta características de la serie. Enfrentarás numerosos peligros en emocionantes batallas por turnos con hasta ocho personajes en tu equipo, un elemento base de las batallas en Champions of the Continent.

Explora el mundo y encontrarás recursos que podrás usar para fortalecer tu asentamiento. Construirás edificios, crearás decoraciones y traerás a sus habitantes dispersos de vuelta a sus hogares. Un sistema más básico de reconstrucción de un pueblo también fue introducido en el juego para móviles. Por supuesto, todo esto se presenta en el estilo visual HD-2D, que combina un hermoso ‘pixel art’ con entornos 3D y efectos modernos.

¿Cómo funcionan las batallas en Octopath Traveler 0?

El sistema de batalla ‘Ruptura e Impulso’ (Break/Boost) regresa, ofreciendo aún más profundidad estratégica que antes. Se basa en explotar las debilidades del enemigo para reducir sus puntos de escudo. Una vez que estos llegan a cero, tu desventurado enemigo queda aturdido y recibirá más daño durante un turno.

Para ayudarte a debilitar a tu enemigo, ganas Boost Points (BP). Puedes usarlos para atacar varias veces en un turno, fortalecer un golpe fuerte, aumentar la efectividad o duración de habilidades y más. Saber cuándo conservar tus puntos y cuándo gastarlos puede marcar la diferencia entre una victoria rápida o una derrota brutal.

Octopath Traveler 0 añade grupos de ocho personajes, es decir que utiliza a toda la plantilla en las batallas, lo que añade aún más velocidad y estrategia. Con una vanguardia (primera fila) y una retaguardia (segunda fila) para controlar, cada una con sus propios Boost Points, descubrirás nuevas formas de enfrentarte a tus enemigos.

Puedes elegir comandar a los cuatro héroes de la primera fila o a los cuatro de la segunda en cada turno, lo que abre nuevas y emocionantes estrategias. Por ejemplo, ¿deberían los personajes atacar desde la primera fila o retirarse a la última para evitar un golpe fuerte? ¿Agotaste los puntos de tu vanguardia para derrotar a un enemigo? Los personajes de la segunda fila tendrán puntos listos para infligir daño masivo al vulnerable enemigo.

¿Qué relación tiene Octopath Traveler 0 con Champions of the Continent?

Si jugaste a Octopath Traveler: Champions of the Continent para móviles, la estructura del juego puede resultarte familiar. Esto se debe a que Octopath Traveler 0 está inspirado en elementos de la historia y la jugabilidad de dicho título. Esta nueva entrega de la serie Octopath Traveler ha sido diseñada como un RPG completo para consolas y PC. Retoma la aclamada historia de la versión para móviles, pero la reelabora para añadir nuevo contenido y simplifica la historia general para una experiencia más atractiva.

Presenta un nuevo guion con elementos narrativos completamente nuevos, incluyendo nuevas historias de fondo para los personajes jugables, así como un doblaje completo que realza los numerosos giros inesperados de forma más efectiva.

También incluye características completamente nuevas, como la construcción avanzada para restaurar tu pueblo natal, un elemento sustancial que resulta divertido y gratificante a partes iguales. En resumen, es lo mejor de ambos mundos: la increíble historia y las ideas de la versión para móviles, combinadas con la jugabilidad y el diseño en los juegos para consolas y PC. No importa si jugaste o no a Champions of the Continent, disfrutarás de una nueva experiencia en cualquier caso.

Preorden y ediciones de Octopath Traveler 0

Octopath Traveler 0 se lanza para Nintendo Switch, Switch 2, PS5, PS4, Xbox Series X/S y PC a través de Steam y Windows el 4 de diciembre de 2025. El juego ya está disponible para reservar en formato físico y digital en PS5 y Xbox Series X/S. También se puede reservar en formato digital para PS4, Steam y Windows. Las versiones para Nintendo Switch y Switch 2 ya se pueden reservar en formato físico y estarán disponibles en formato digital próximamente.

Quienes reserven el juego recibirán un conjunto de útiles objetos dentro del juego, ‘Provisiones de Viaje’, que incluye:

5 Uvas Curativas (M)

5 Ciruelas Inspiradoras (M)

2 Mermeladas Revitalizantes

Habilidad de Acción: Maestría Viento Helado

Hay tres ediciones de Octopath Traveler 0 disponibles:

Edición estándar

Juego completo de Octopath Traveler 0.

Edición Digital Deluxe

Juego completo de Octopath Traveler 0.

Libro de Arte Digital (no está incluido en la versión de PS4).

También incluye el set ‘Provisiones de Viaje Deluxe’, que contiene los siguientes objetos del juego, como Habilidades de Acción, consumibles y decoraciones de la ciudad:

Habilidades de Acción

Maestría Triple Golpe

Maestro Ahorro de PS

Maestría Extra de JP

8 Tipos de Nueces

Nueces Fortificantes (M)

Nueces Mágicas (M)

Nueces Duras (M)

Nueces Resistentes (M)

Nueces Ligeras (M)

Nueces Críticas (M)

Nueces Afiladas (M)

Nueces Resbaladizas (M)

Decoraciones de la Ciudad: Diseños de Decoración Festiva

Mesa con Pollo Asado

Arco Festivo

Arco Festivo Grande

Bandera Festiva

Gran Jarrón

Edición de coleccionista de Octopath Traveler 0

Exclusiva de la Square Enix Store por $230 USD.

Juego completo de Octopath Traveler 0.

Todo el contenido de la Edición Digital Deluxe (como se indica arriba).

Dados de 8 Caras de Riqueza, Poder y Fama: un juego de tres dados metálicos de 8 caras, cada uno representando la Riqueza, el Poder y la Fama.

Baraja de Cartas del Viajero: esta baraja incluye ilustraciones de los viajeros que te acompañan en tu viaje y de los jefes que encontrarás en el camino.

Tapete de Juego con el Mapa del Continente de Orsterra: incluye un nuevo mapa ilustrado del continente de Orsterra, creado específicamente para este título.

Anillo del Portador de la Llama: este anillo juega un papel clave en la historia de Octopath Traveler 0. Talla 21 japonesa.

Octopath Traveler Arrangements Break & Boost Vol. 3 (CD de Música): una banda sonora con arreglos musicales utilizados a lo largo del juego. (Este CD de la banda sonora se lanzará por separado para su venta en todo el mercado próximamente).

Folleto de arte: una colección de ilustraciones del juego cuidadosamente seleccionadas.