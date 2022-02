Octopath Traveler: Champions of the Continent, a mitad de año en Occidente

Octopath Traveler, el juego original desarrollado por Acquire y lanzado como exclusivo temporal en Nintendo Switch durante 2018, recibió su precuela para móviles en octubre del 2020. Hace unos días Square Enix confirmó una versión localizada del ‘free-to-play’ Octopath Traveler: Champions of the Continent para el mercado occidental.

Una beta cerrada de este título dará inicio el próximo 22 de marzo para jugadores selectos que se registren por medio de Google Play. El lanzamiento oficial, sin embargo, está programado para mediados del año en estas latitudes.

A pesar de ser móvil, el juego conserva las mismas gráficas HD-2D de Octopath Traveler, sus mecánicas de combate –ahora hasta con ocho personajes jugables–, espectacular banda sonora y una optimización de controles táctiles para dispositivos móviles.

Años atrás de los eventos del primer juego, el continente de Orsterra es regido por tres tiranos hambrientos de riqueza, poder y fama. Sus deseos han llevado una nube de oscuridad al mundo, pero hay personas que se resisten a sus maquiavélicos planes. Ellos son los elegidos por el destino, y aunque puedes controlar a ocho personajes en batalla, son muchos más los que podrás reclutar a la causa (64 personajes de lanzamiento).

No importa con cual de las tres historias comiences, tu deber en Octopath Traveler: Champions of the Continent es derrotar a los tres grandes males de Orsterra. Podrás usar las habilidades especiales de cada personaje en el mapa de juego, directamente basado en las mismas locaciones de Octopath Traveler. Los fanáticos de este RPG pueden estar tranquilos, porque los ocho viajeros originales hacen aparición en el título móvil por medio de eventos.

Vía: Gematsu