Octopath Traveler: Champions of the Continent – Todo lo que necesitas saber

El RPG revelación de 2018 desarrollado por Acquire y Square Enix, temporalmente exclusivo para Switch, hizo su paso a dispositivos móviles en octubre del 2020. Octopath Traveler: Champions of the Continent ha estado disponible desde entonces en Japón y finalmente verá la luz en Occidente para iOS y Android. Más de 10 millones de descargas confirman el éxito de esta entrega móvil.

Octopath Traveler cuenta la historia de ocho diferentes personajes en el continente de Orsterra. Cada uno tiene su propio pasado, objetivos y desenlace. El orden en el que los reclutamos depende del jugador. Mientras jugablemente puede parecer un RPG tradicional, es en su estilo de arte (Naoki Ikushima), su imponente música (Yasunori Nishiki), pixeles y HD-2D (Mika Iizuka), un sistema de batallas y exploración entrañable, que se ganó el aprecio del público.

Recibió críticas hacia la forma en que, a pesar que reunimos al susodicho equipo de ocho viajeros, sus historias no se conectan orgánicamente. El juego actualmente está disponible en Switch, PC, Stadia y Xbox One.

Contrario a lo que podría parecer, su precuela ‘free-to-play’ para móviles no sacrifica ninguna de las fortalezas del original Octopath Traveler. El HD-2D, la música y las batallas permanecen intactas. Sus elementos gacha tampoco minimizan la buena jugabilidad y son opcionales.

Una precuela con tres caminos

La historia de Octopath Traveler: Champions of the Continent tiene lugar tres años antes de los eventos en Octopath Traveler. No es necesario haber jugado el título original para comprender la historia en el título móvil. Incluso cuando algunos personajes protagonistas del anterior juego pueden ser reclutados como luchadores o NPC, sus historias se mantienen en lo mínimo de ‘spoilers’.

Champions of the Continent contiene igualmente múltiples capítulos y los jugadores pueden saltar entre cada uno con facilidad. Aprendiendo de la crítica hacia Octopath Traveler, sus historias están más interconectadas y ahora cuentan con un protagonista principal, conocido como «El elegido». Este personaje –elegido aleatoriamente al principio– y sus aliados reclutas, deben recuperar ocho artefactos conocidos como los ‘Anillos Divinos’.

Tres capítulos principales sirven como rutas de historia con enfoques diferentes: Riqueza, Poder y Fama. Cada uno está representado por tres figuras de la élite de Orsterra y son básicamente los villanos principales de Champions of the Continent.

Los campeones de Orsterra

En lugar de ocho personajes principales para escoger en equipos de cuatro, el ‘free-to-play’ Octopath Traveler: Champions of the Continent goza con hasta 64 personajes iniciales por reclutar para formar equipos de ocho. Así es, ocho denominados campeones pueden pelear al mismo tiempo, cuatro en una línea frontal y cuatro en una línea de respaldo.

Lo que diferencia a este juego de tantos otros títulos móviles, incluidos los de Square Enix, es que nada de la historia ni sus capítulos están bloqueados detrás de micropagos. Tampoco existe un infame sistema de energía para pelear o iniciar capítulos. Hay una opción paga disponible que es poder reiniciar una batalla desde el punto de derrota.

Microtransacciones opcionales se pueden realizar para obtener rubíes, utilizados para invocar personajes jugables adicionales en el clásico sistema gacha por estrellas. Durante eventos internos e inicios de sesión diarios y semanales, los jugadores también reciben rubíes de regalo. Al completar retos específicos en el modo arena, varios personajes pueden obtenerse gratis.

Combate, ‘Ruptura’ e ‘Impulso’

Champions of the Continent utiliza el mismo sistema de batalla por turnos con la mencionada novedad de equipos de ocho personajes. Cada personaje puede elegir una variedad de acciones, algunas correspondientes a una de las ocho clases: clérigo, bailarín, apotecario, guerrero, cazador, erudito, mercader y ladrón. Estas clases están directamente basadas en los ocho protagonistas de Octopath Traveler.

Fuera del combate, los personajes pueden ejecutar ‘acciones de camino’, las cuales les permiten robar objetos, reclutar aliados, recolectar información o retar rivales –entre otros–, dependiendo de su clase. El sistema de batalla insignia, ‘Ruptura’ e ‘Impulso’, vuelve a estar presente en la precuela para móviles. Cada clase, sin embargo, puede usar únicamente un tipo de arma. Los bailarines han recibido abanicos y los eruditos libros para atacar.

En el sistema de ‘Ruptura’ los jugadores pueden romper la defensa de un enemigo. Haciendo que no solo pierdan su turno actual y el siguiente en plena confusión –demostrado por estrellas girando encima de su cabeza–, sino abriendo un espacio limitado de tiempo donde el daño efectuado es incrementado exponencialmente.

Para “romper” un enemigo, es necesario hacer efectivo un ataque dirigido a su debilidad, mostrada con iconos inferiores una vez descubierta. El principal obstáculo para quebrantar un oponente –en especial aquellos que nunca has visto previamente– es descubrir cuáles son sus debilidades, que una vez reveladas quedan registradas en el bestiario interno del juego para encuentros futuros.

Es en este momento donde el maximizado ataque de tres puntos de ‘Impulso’, puede dar su mejor resultado en daños. También es posible usar los impulsos –que se ganan de a uno por turno y personaje– para romper las defensas rápidamente, pero es mejor ahorrar estos puntos para los ataques devastadores definitivos.

Antiguos y nuevos viajeros

Aunque Octopath Traveler: Champions of the Continent cuenta su propia historia, no se olvida de Ophilia, Primrose, Alfyn, Olberic, H’aanit, Cyrus, Tressa y Therion. Los ocho viajeros originales pueden eventualmente ser reclutados en el juego para móviles. Siguiendo la línea de Japón, estos serán añadidos en la mecánica gacha por medio de eventos y aniversarios.

Algunos personajes secundarios de Octopath Traveler también hacen su debut jugable en Champions of the Continent. Eventos ‘crossover’ entre Champions of the Continent y otras propiedades de Square Enix permiten que sus personajes aparezcan. Tales como Agnes de Bravely Default, Elvis de Bravely Default 2; 2B, A2 y 9S de Nier: Automata. Se desconoce si estos mismos eventos apliquen en Occidente.

¿Cuándo sale Octopath Traveler: Champions of the Continent?

Octopath Traveler: Champions of the Continent sale el 27 de julio en iOS y Android.

