¡Oh ironía! El lanzamiento de la edición física de Persona 6 será exclusivo de PlayStation 5

En el marco del Summer Game Fest 2026, Atlus y Sega revelaron oficialmente Persona 6 mediante un breve adelanto en el evento de Xbox. El nuevo JRPG de Atlus tendrá como color principal el verde y estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC, además de incluirse en el catálogo de Xbox Game Pass desde su lanzamiento.

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Sin embargo, en esta ocasión una actualización en la web oficial de Sega ha confirmado algo sobre el lanzamiento de Persona 6 en formato físico. Ya que, la desarrolladora japonesa confirma —en la ficha técnica del juego— que la versión en disco (física) de Persona 6 solo se comercializará en tiendas para la consola PlayStation 5 de Sony. Esto significa que los jugadores de las demás plataformas a las que llegue el juego no contarán con una versión en formato tangible. Esta situación resulta irónica. Ya que, Sony ya anunció planes para finalizar la producción y venta de copias físicas minoristas de sus juegos, pero la edición física de este título continuará disponible en PS5 para quienes prefieran tener el disco en sus estantes.

¿Qué sabemos de la fecha de lanzamiento de Persona 6?

Por el momento, Atlus no ha anunciado de forma definitiva la fecha de lanzamiento ni el argumento o los personajes de Persona 6. No obstante, la comunidad ha empezado a deducir su ventana de salida. Dado que PlayStation prevé poner fin a la producción de discos para sus plataformas a partir de enero de 2028, la promesa de una edición física de Persona 6 en PS5 sugiere que el juego deberá llegar al mercado antes de esa fecha límite, ubicando su estreno con gran probabilidad a finales del año 2027.

De cumplirse este plazo, el 2027 se perfila como el año de la franquicia Persona, compartiendo escena con Persona 4 Revival, cuyo lanzamiento está previsto para febrero. Esta estrategia repetiría el patrón que ejecutó Atlus en 2024 tras presentar Persona 3 Reload y Metaphor: ReFantazio. Es posible que surjan más detalles sobre la entrega muy pronto, aprovechando los eventos de la industria programados para la semana de la Gamescom 2026 y el próximo Tokyo Game Show en septiembre.

Fuente: Gamescom ONL 2026