Ah, Pokémon Snap. Si no contamos el extraño y poco funcional Hey You, Pikachu! en Nintendo 64, en 1999 la franquicia Pokémon dio un no convencional salto al 3D que no sería Pokémon Stadium. En su lugar, se trataba de un juego donde el principal objetivo era fotografiar las criaturas orientales recién conocidas en Occidente. HAL Laboratory tomo el liderazgo creativo y el resultado ha sido admirado durante más de dos décadas, a pesar que solo incluía una porción de los 151 Pokémon originales.

Parece increíble que The Pokémon Company no se decidiera por una secuela de Pokémon Snap durante tantos años y consolas caseras. Pero no hay que lamentarse por ello, pues esta nueva versión para Nintendo Switch es digna de la generación actual. A falta de Profesor Oak, nos transportamos a la región Lentil habitada por una amplia fauna y flora Pokémon, un lugar con jungla, océano, bosque, desierto, entre otros escenarios. Una novedad, es posible hacer recorridos bajo el agua.

Como en el primer juego, seguimos una ruta establecida «sobre rieles», gracias a una tecnología notablemente superior a la usada por Todd Snap. Además de tomar fotografías, es posible interactuar con el entorno lanzando bayas a los Pokémon para generar reacciones alegres (sin embargo, no vemos las Pester Ball en este avance). Las fotografías ahora pueden ser editadas y hasta ‘stickers’ se les puede añadir.

New Pokémon Snap de Bandai Namco Studios, estará disponible para Nintendo Switch el próximo 30 de abril.

Fuente: canal japonés oficial de Pokémon en YouTube