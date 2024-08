Once Human: cómo encontrar y derrotar a Manibus

Manibus es uno de los jefes principales en Once Human –el PvE del momento en Steam, próximamente iOS y Android–. Este es un multijugador de supervivencia en mundo abierto, ambientado en un futuro posapocalíptico. Si bien Manibus no puede ser eliminado completamente, en este encuentro sí puedes destrozar uno de sus tentáculos gigantes. Su nivel en el contaminado mundo de Once Human es el de una especie de deidad, que controla a las mutantes criaturas en el mapa de juego.

Como este es un evento público de Once Human, no tienes que enfrentar solo la amenaza de Manibus. Reúne a tus amigos o un grupo de desconocidos para enfrentar esta masiva criatura. Aunque tiene muchos puntos de salud, no es un caso particularmente difícil, pero te guiaremos en el proceso.

Pelear contra Manibus en Once Human y vencerlo

Para comenzar, necesitas rastrear el evento de ‘Encuentro cercano’. Una vez hecho esto, puedes compartir tu servidor en el chat para encontrar aliados. No quiere decir que no puedas enfrentar solo a Manibus, pero es mucho menos tedioso hacerlo en compañía y con más poder de ataque. Una vez llegues a la ubicación de Manibus, un portal rojo aparecerá en el cielo. Al acercarte, tentáculos gigantes emergerán del mismo.

Estos tentáculos son una mezcla de pulpo y manos humanas, perfectamente perturbador para Manibus. Sin embargo, las «tentamanos» no tienen mayor variedad de ataques, pero pueden lanzar orbes púrpura que persiguen al jugador y le hacen daño al contacto. Si te acercas mucho, recibes daño físico. Manibus continuará convocando varios Deviants que también hacen daño de no tener cuidado.

La mejor forma de contrarrestar los tentáculos de Manibus es enfocarse en sus puntos débiles. Puedes ver algunos bulbos púrpura cerca a sus muñecas, concéntrate en ellos y poco a poco los puntos de salud se reducirán. Lo más recomendable es enfrentar a Manibus sobre el techo de un edificio. El reto de la temporada implica vencerlo en modo difícil sin ayuda cooperativa. Una vez hecho, la entidad de terror regresará a su portal para recuperarse y regresar en un futuro encuentro.